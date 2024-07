Penava za N1: Rast plaća je zakonit, pitanje je koliko je moralan i legitiman

Podijeli :

Predsjednik Domovinskog pokreta, potpredsjednik Sabora i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava u N1 Studiju uživo s Ankom Bilić Keserović još je jednom komentirao značajan rast plaća državnim dužnosnicima.

Odmah na početku je priznao da se očekivala negativna reakcija na povećanje plaća.

“Nažalost, percepcija u javnom prostoru u Hrvatskoj je vrlo loša pa se očekivala negativna reakcija”, komentirao je Penava.

Premijer Andrej Plenković će sad biti osmi najplaćeniji premijer Europske unije, a prije povišice bio je 26. Taj nesrazmjer u odnosu na prosječne plaće u Hrvatskoj, kao i standard, jest ono što izaziva polemike.

“Da pojasnimo… Jesu li ti podaci u kontekstu da su čelni ljudi Hrvatske potplaćeni, jednako plaćeni kao drugi u Europi ili da imaju previsoka primanja”, pitao je Penava pa nakon pojašnjenja rekao:

“Pratio sam članke ovih dana i Mađarska mi je ostala u glavi, a s njom se možemo uspoređivati. Po njoj je bilo jasno da plaće naših dužnosnika zaostaju. U cijelom kontekstu priče treba sagledati cijelu sliku, ali i uvažiti kut da su svima u javnom sektoru porasle plaće. Oko toga se nitko nije bunio osim umirovljenika i onih s najnižim plaćama u privatnom sektoru. Svi ministri su daleko potplaćeni u odnosu na podređene i zato dajem podršku dovođenju tih stvari u red. Ako snosite određenu odgovornost, morate biti adekvatno plaćeni.”

Ipak, Viktor Orban kao mađarski premijer ima gotovo deset puta veću plaću od prosjeka u zemlji i po tome je uvjerljivo na prvom mjestu u EU-u. Slovenija, koja je uspješnija od Hrvatske ima premijera s nižom plaćom.

“Složit ćemo se da su naši državni dužnosnici bili potplaćeni u odnosu na druge, a možemo razgovarati i o tome jesu li povišice previsoke. Plaće su u javnom sektoru išle gore kao dio predizbornih obećanja, a sad su, logično, došle na red i plaće za državne dužnosnike, kojima se one nisu povećavale godinama.”

Oporba tvrdi da je ovo kukavički čin i da se prije izbora ne bi usudili na takav postupak.

“Reći ću što nije oportuno… Složit ću se definitivno da je bilo programski, politički i zakonski legitimno da pozicija donese takvu odluku prije izbora i nije mi ispravno nastupati iz takvog kuta, ali i to je legitimno. Radili su to jedni i drugi, to je zakonito. Koliko je moralno i legitimno, možemo raspravljati. Složit ćemo se i da bi se negativno odrazilo da su plaće dužnosnicima povećane prije izbora. A mislim i da je to trebalo napraviti prije dvije ili tri godine. Samo, zbog pandemije, eura i inflacije, nije bio dobar trenutak.”

Radi li se o antikorupcijskoj mjeri?

“Kad je društvo zadovoljno, takve se stvari podržavaju. Kad imate ambijent da stvari ne funkcioniraju zbog raznih negativnosti, onda se tako nešto osporava. Istina je u sredini. Bivša glavna državna odvjetnica je govorila da nitko neće u DORH jer su plaće premale, a mi kao društvo to podcjenjujemo iako nismo upućeni. Lako je paušalno pričati. Istina je i da su političari sami doprinijeli slici kakva je u javnosti, zbog afera kojima smo svjedočili. Ali, ovom mjerom bi se to trebalo smanjiti.”

Ipak, u politiku ljudi svejedno žele, ne samo sad nego i prije dizanja plaća. Svjedoči se tome konstantno, posebno kad se provode kadroviranja.

“Stalno slušamo o tome da u Saboru završavaju razni likovi i da je postava sve lošija. Jesu li možda plaće razlog za to?”

Uz plaće, dužnosnici imaju i razne povlastice kakve zaposleni u privatnom sektoru nemaju. A ni mnogi u javnom. Pitanje je i što sa subvencijama za plin i struju.

“Onima kojima je potrebna pomoć, trebali bi je dobiti. Onima kojima ne treba, ne bi. Tako razmišljam i oko potpora u poljoprivredi, a tako rade Francuska, Kina, Njemačka ili Amerika… Brinu o svojim ljudima i apsolutno sam za to, za jačanje domaćeg gospodarstva”, objasnio je Penava.

Problematično je u cijeloj priči oko povišica to što je ministar financija Marko Primorac uoči rebalansa proračuna pozvao sve ministre da počnu štedjeti i naprave rezove, gdje su mogući, što sugerira da novca baš i nema.

“Posao svakog ministra financija je brinuti o financijama i ne može dozvoliti resorima da se razmašu. Ali, Hrvatska ima neke obveze koje mora ispuniti. Svjedočimo preslagivanju geopolitike i ratovima, a Hrvatska mora biti spremna. To košta”, zaključio je Ivan Penava.

