Ivana Kekin: Za dva tjedna na biralištu ću zaokružiti Zorana Milanovića

Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin, održala je govor nakon rezultata izbora, na kojima je stigla do 8,87 posto ili nešto više od 143.000 glasova.

“Krenuli smo 10.9. u ovu kampanju i rasli smo zahvaljujući vašoj podršci, volontiranju i donacijama. Podsjećam, dobili smo 1300 donacija, a prosječna je bila 30 eura. Dobili smo dvostruko više pojedinačnih donacija nego svih drugih sedam kandidata zajedno”, rekla je Ivana Kekin pa nastavila:

“Kampanja je bila prljava, bila je teška, bilo je jako puno udaraca ispod pojasa, ali ono što je ključno, oni koji su na to računali, to im nije koristilo, kao što vidimo. U ovoj zemlji građani s pravom strepe od toga da HDZ preuzme ono malo preostalih institucija i prostora slobode. To se vidjelo na ovim izborima i, srećom, neće se ostvariti na njima.”

Biračima je poručila kako će glasati u drugom krugu.

“Mogu s ponosom reći da su naši birači ostali uz našu stranku i uz ovakav uspjeh Zorana Milanovića, kojeg nitko nije očekivao. Moram reći, s njim se ne slažem u mnogim stvarima, ali za dva tjedna izaći ću na izbore i zaokružiti Milanovića.”

Naglasila je da se politika mora voditi s fokusom na javne interese.

“Zadatak naše generacije je izboriti se za socijalnu državu i stvorili smo jezgu koja će s nama preuzeti taj zadatak. Daleko najčešća poruka koju sam dobila u ova tri mjeseca bila je da ne odustanem. Mogu s ovog mjesta poručiti da neću odustati i zašutjeti, nema šanse da ću se prestati boriti za one stvari koje su većini važne. Borit ću se još žešće. Ispred nas su lokalni izbori i na to se moramo fokusirati. Nastavljamo borbu zajedno.”

