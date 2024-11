Plenković o Berošu: Zgrožen sam, razočaran i ljutit!

Podijeli :

Neva Zganec / Pixsell / ilustracija

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sazvao je press konferenciju nakon što je USKOK rano ujutro izvršio pretres u kući ministra zdravstva Vilija Beroša, a zatim ga i uhitio. Beroša je Plenković ekspresno smijenio s funkcije.

Odredio je dr. Irenu Hrstić kao državnu tajnicu koja upravlja Ministarstvom zdravstva do stupanja na dužnost novog ministra, priopćeno je iz Vlade.

Premijer je potom okupio koalicijske partnere na sastanku u Vladi, a oko 11 sati najavljena je i njegova press konferencija.

I Turudić sazvao izvanrednu press konferenciju zbog uhićenja Beroša

“Kao što ste upoznati, jutros je uhićen bivši ministar Vili Beroš i još dvoje ljudi, u sklopu USKOK-ove akcije, o čemu me upoznao glavni državni odvjetnik. Nisam upoznat s detaljima. Ono što je očito, riječ je o koruptivnim kaznenim djelima. Ono što želim reći u ime Vlade jest da tijela nadležna za kazneni progon sve istraže”, kazao je premijer pa nastavio:

“Kao predsjednik Vlade, osobno sam zgrožen idejom da bilo tko u sustavu zdravstva koristi svoj položaj za bilo osobno bogaćenje ili pogodovanje nekom drugom. Ovo se sad čini da je riječ o protuzakonitom djelovanju ministra i nekih drugih djelatnika u zdravstvu. To je posebno osjetljiv resor i osjetljiva tema. Ministar Beroš dobio je povjerenje mene i građana da brine o zdravstvu te da upravlja resursima na zakonit način, kako bi se svim pacijentima pružile najbolje usluge. Sigurno ni on ni itko drugi nije dobio mandat za zlouporabu sustava i počinjenje kaznenih djela. Iako nam je ovo neugodan trenutak kao Vladi, potpuno podržavamo istragu. Jer, bez obzira o kome se radilo, korupciji nema mjesta. Ako se dokaže da su optužbe točne, to doživljavam to kao čin izdaje osobnog povjerenja koje sam imao prema njemu ovih pet godina, otkako sam mu ukazao čast da bude ministar. Želim da se ovaj slučaj iskoristi za dodatan angažman za borbu protiv korupcije.”

Detalje samog slučaja nije želio komentirati.

“Znam što sam pročitao. Izvidi su tajni. Nismo policija ni DORH pa nemamo saznanja ni detalja slučaja. S druge strane, ako su tijela kaznenog progona procijenila da su dokazi, indicije i neki iskazi takvog karaktera da su se odlučili na uhićenje ministra, onda je situacija sigurno ozbiljna i pretpostavlja minimalno sumnju u kaznena djela.”

Benčić: Plenković se nije sposoban obračunati s korupcijom

Otkrio je da se odmah odlučio na smjenu ministra, a ne jer ga je on to sam tražio. Demantirao je da to ima veze s Europskom javnom tužiteljicom Laurom Kövesi i sastankom koji su održali.

“Jedino što mislim u ovoj slučaju je da se tako nešto nije smjelo dogoditi u resoru nekog ministra. Sigurno je da sam nezadovoljan, razočaran i ljutit. Nitko nema mandat da radi protuzakonito, zato i jesam zgrožen. Ne idemo na izbore da bismo se našli u situaciji trpiti kritike, ponekad i opravdane”, staknuo je premijer pa opisao o čemu je zadnje razgovarao sa sad bivšim ministrom:

“Moj posljednji kontakt s ministrom Berošem bio je oko situacije sa štrajkom.”

“Sve skupa – loše. Loše”

Ne zna se kada će biti imenovan novi ministar.

“Dajte vremena. Nisam jučer išao leći s mišlju da ću danas biti pred vama na presici i da ću imati treći koalicijski sastanak ovaj tjedan.”

Komentirao je glasine da se Hrvoje Petrač našao u ovoj aferi.

“Pročitao sam to. Sve skupa – loše. Loše. Da smo znali išta od ovoga, sigurno da Beroš ne bi imao naše povjerenje.”

Objasnio je postupak javne nabave u bolnicama.

“U okviru reforme, smatrali smo da je bolje ako vlasnik ima kontrolu nad sustavu. U budućnosti ćemo o tome voditi računa još više. Nažalost, dogodile su se ove situacije, a kako su se dogodile i tko je odgovoran, vrijeme će pokazati. Detalja nemam. Kontaktirat ćemo ljude u upravnim vijećima. Oni su predloženi od nekoga, nisu stranci u zdravstvu.”

Osjeća li pritisak kao predsjednik Vlade prije izbora novog ministra?

Oglasila se Beroševa odvjetnica, evo što je rekla

“Doći će novi ministar. Nitko ne dobiva povjerenje da bi radio suprotno zakonu. Tko ga iznevjeri, završava ovako. Ta lekcija je trebala davno biti naučena. Nema zaštita, protekcija ili susprezanja tijela kaznenog progona. Tko nešto zgriješi, za to mora odgovarati. Ne možemo mi biti odgovorni za postupke pojedinaca. Mi smo u poziciji riješiti problem, dati što snažniju i čvršću podršku tijelima kaznenog progona, dati političku poruku da se razriješe ovakve stvari i da ovakvi slučajevi budu poruka bilo kome drugome da mu ne pada napamet tako nešto raditi.”

Na kraju je kazao koliku neugodnost sve ovo predstavlja.

“Neugodno nam je, jako nam je neugodno da se ovako nešto dogodilo. Najneugodnije… Neugodno je što je do toga uopće došlo. Nije problem ovo sada nego što je došlo do ovakve situacije jer sigurno nije trajala jedan dan”, zaključio je Andrej Plenković.

Sve pratimo UŽIVO na našem portalu i u programu N1 televizije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Istragu protiv Beroša i sedmorice pokrenuo je EPPO! Objavili za što ih sumnjiče UŽIVO FOTO, VIDEO / Uhićen pa razriješen ministar Beroš! Na čelu zločinačkog udruženja kontroverzni poduzetnik