UŽIVO / Hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić gošća Dnevnika N1

N1

Hrvatska veleposlanica u Kijevu Anica Djamić razgovarala je s Igorom Bobićem u Dnevniku N1 televizije o dvije godine ruske agresije na Ukrajinu.

Djamić kaže da su Ukrajinci s velikim pijetetom komemorirali sve žrtve ruske agresije koja traje već dvije godine.

“Na rat se nitko ne može naviknuti. MOže prilagoditi ponašanje i dnevni red, to smo svi učinili. U ono prvo vrijeme kad je puno mojih kolega diplomata napustilo Kijev, otada, od ljeta 2022. to se više nije ponovilo, iako prijetnja uvijek postoji. Svi se ponašamo odgovorno, odlazimo u skloništa, to je zamorna svakodnevnica, ali je izvediva”, govori Djamić o tome kako izgleda život u Ukrajini, koju je ona odbila napustiti kada je rat počeo.

