ANKETA / Plenković ne odustaje od Turudića: Slažete li se s njegovom odlukom?

Usprkos objavi poruka koje je Josipa Rimac razmjenjivala s Ivanom Turudićem, kandidata za glavnog državnog odvjetnika, premijer Andrej Plenković ne odustaje od njegovog imenovanja.

Ostajemo pri svom stavu, rekao je u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Turudić je, dodao je Plenković, dobio jednoglasnu podršku

Kad su mu novinari rekli da je Turudić lagao govoreći o svom odnosu s Josipom Rimac, dodao je:

“Ne bih rekao da je Turudić lagao nego da je bio reduciran u svom izričaju”.

Oštre reakcije iz redova oporbe na slučaj Ivana Turudića ne stišavaju se. Da će sve potkrijepiti dokazima i prijaviti Europskoj komisiji rekla je Sandra Benčić iz Možemo.

Bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer za N1 je sinoć rekao da je odgovor Plenkovića doživio kao verbalnu egzibiciju koja nije uopće uvjerljiva.

“Kad je riječ o ovim porukama, trebalo bi odgovoriti na pitanje predstavlja li sadržaj ovih poruka, s obzirom da ih razmjenjuje po svemu sudeći novi glavni državni odvjetnik, sigurnosnu zapreku da čovjek koji ih na ovaj način razmjenjuje bude izabran za novog glavnog državnog odvjetnika. Ovdje se postavlja pitanje možemo li te sumnje otkloniti. Po svemu sudeći, ne možemo jer nitko ne ukazuje na to da su poruke fabricirane, rezultat su nekih posebnih dokaznih radnji i kao takve su neupitne. Nude li one sumnju koja je neotklonjiva? Upućuje li ta sumnja na mogući rizik da bi onaj tko bi trebao biti novi glavni državni odvjetnik mogao danas-sutra zloupotrijebiti svoj položaj? To je ključno pitanje”, kazao je Žganjer.

Podsjetimo, Jutarnji list objavio je detalje iz stotinjak poruka suca Turudića i bivše državne tajnice optužene za korupciju koji su se intenzivno dopisivali od 2016. do 2020. Sadržaj mobitela Josipe Pleslić, koje je Uskok zaplijenio u istrazi afere Vjetroelektrane, svjedoči da su do njezina uhićenja 29. svibnja 2020. Turudić i ona razmijenili više stotina poruka i telefonskih poziva te se susreli više puta, među ostalim i na Županijskom sudu u Zagrebu čiji je Turudić bio predsjednik.

Slažete li se s premijerovom odlukom da ustraje pri svom stavu i Ivabna Turudića postavi za šefa DORH-a?

