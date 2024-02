Podijeli :

U Zagrebu se u ponedjeljak održala sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a, a nakon nje je izjavu dao predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Plenković se osvrnuo na poruke između Turudića i Rimac. “Jedinstven stav svih ljudi na sastanku je da ćemo kao stranka ustrajati na prijedlogu Turudića za budućeg glavnog državnog odvjetnika iz niza razloga.”

Podsjetimo, Jutarnji list objavio je detalje iz stotinjak poruka suca Turudića i bivše državne tajnice optužene za korupciju koji su se intenzivno dopisivali od 2016. do 2020. Sadržaj mobitela Josipe Pleslić, koje je Uskok zaplijenio u istrazi afere Vjetroelektrane, svjedoči da su do njezina uhićenja 29. svibnja 2020. Turudić i ona razmijenili više stotina poruka i telefonskih poziva te se susreli više puta, među ostalim i na Županijskom sudu u Zagrebu čiji je Turudić bio predsjednik.

“Ima puno ljudi kojima se on kao kandidat ne sviđa na čelu te institucije. Sagledali smo tri točke koje su prikazane kao sporne. Slučaj njegovog rođaka Vrlje, on se izuzeo iz tog predmeta, je li se on sjetio toga nakon mjesec ili pet mjeseci je iz našeg kuta nebitno jer nije učinio ništa što bi moglo biti okvalificirano kao pogodovanje”, kazao je Plenković, dodajući da je rođak osuđen.

“Druga stvar su susreti s Mamićem. Što se njega tiče, Turudić je deklarirao prijateljstvo sa Zdravkom Mamićem. Imali smo poklušaj predsjednika da problematizira susrete s Mamićem iz 2016. DORH je tad vodio postupak proti9v Mamića pa su mu određene mjere praćenja i postojale su tri situacije da je viđen s Turudićem. Pritom nema nikakvog materijalnog dokaza o čemu su pričali – o prijateljskom savjetovanju ili Dinamu i Hajduku. Saznanja o tome su imali Lozančić, tadašnji šef SOA-e i tadašnji premijer, Milanović i Cvitan, tadašnji glavni državni odvjetnik, a nitko nije poduzeo ništa”, istaknuo je premijer.

“Ovo je slučaj pravosudnog voajerizma”

“Prošlo je devet godina i sad se sjete ‘ajmo to vratiti na površinu. Dva su zaključka: ili su tada analizirali hoće li nešto poduzeti pa su shvatili da ne mogu ništa dokazati ili su čuvali informaciju u ladici i s njom izađu u javnost”, navodi Plenković.

“Zadnji slučaj je slučaj pravosudnog voajerizma. Izlist svih poruka Rimac sa svim ljudima koje je kontaktirala koje je netko ljubazno dostavio medijima. Sad te medijske kuće objavljuju podatke u javnom interesu. I u vezi ovoga nije poduzeta nikakva procesna radnja. Pokušaji kojima sada svjedočimo od predsjednika RH, od onih koji neovlašteno puštaju podatke da spriječe izglasavanje kandidata za šefa DORH-a su bez presedana. Ovakvo nešto nismo imali nikad. Mi ostajemo pri svom stavu”, proučio je premijer.

Naveo je da je “ovo ozbiljan pokušaj političkog voajerizma i upetljavanje onih čija to nadlženost nije u političke odluke”.

Govoreći o porukama, kaže da gledaju je li bilo pogodovanja te da nema nikakvog dokaza, po onom što znaju, da je bilo ikakvog pogodovanja.

“Ne bih rekao da je Turudić lagao nego da je bio reduciran u svom izričaju”, rekao je o Turudićevom opisu odnosa s Rimac.

“Pojma nisam imao da je on uopće poznavao gospođu”, dodao je Plenković.

“Ovo što je Milanović tražio je presedan”

Novinarka N1 Jelena Bokun upitala je premijera što je ‘ono’ na što se referira Turudić u porukama kada piše Rimac ‘napravi mi ono’.

“Napravi što? Ne znam…”, odgovorio je Plenković.

“Ovo što je Milanović tražio je presedan. Ne samo da je tražio SOA-u da mu da sigurnosnu procjenu nego da u arhivi potraži operativna izvješća agenata”, dodao je Plenković. “Ovakav napor od presjednika Republike da zatraži nešto od službe što nikada nije išlo van je bez presedana.”

“Ovo što sada vidimo može biti voajerski zanimljivo, stvari koje izlaze van potpuno su nebitne za predmet Josipe Rimac. Samo voajerizam, politička uloga ljudi koji to ne bi smjeli raditi”, dodao je Plenković.

Dodaje da su poruke puštene samo s političkim ciljem. Milanović je predložio Plenkoviću hitno sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

“Ne dijelim njegov stav, što je ugroženo, što ne funckionira? Milanović u ovoj proceduri izbora glavnog državnog odvjetnika nema nijednu zakonsku ovlast, on tu ne postoji”, kazao je Plenković i dodao da nema razloga za održavanje sjednice.

“Ovo je pokušaj političkog udara političkih oponenata Vlade da se čovjek ne izabere”, dodao je.

“Tri različita ravnatelja SOA-e i služba su ga provjerili i rekli su da je u redu”, naveo je dalje Plenković.

