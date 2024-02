Rimac pisala i o Mamiću: “Bio je u HDZ-u, zanimalo ga je sve, od financija do Turudića”

Podijeli :

Poruke s mobitela Josipe Pleslić, bivše Rimac, ne prestaju pristizati u javnost. One najnovije ukazuju i da je 2015. Zdravko Mamić lobirao kako bi Ivan Turudić bio ponovno izabran za predsjednika Županijskog suda.

Rimac 12. rujna 2015. šalje tadašnjem dopredsjedniku HDZ-a Milijanu Brkiću poruku u kojoj je akter upravo odbjegli kriminalac Zdravko Mamić, piše Jutarnji list.

Malenica o Turudiću: Dobio je jednoglasnu podršku partnera u koaliciji

“Mamić je bio u 11 u stranci s njim na sve teme od financija do Turudića i ministra sporta i izbornika”, obavještava Rimac svog bliskog stranačkog suradnika Brkića o sastanku Mamića i Karamarka, na što Brkić konstatira: “Mamić postao KADROVIK”.

U to vrijeme, Mamić je bio pod istragom USKOK-a i pušten je iz istražnog zatvora uz visoku jamčevinu. Brkić je na to ustvrdi da Mamića šef (Karamarko) baš ne voli, a Rimac na to odgovara da ona i Brkić neće biti ti koji će ga iskorištavati, već mu pomoći, ali da su “trn u oku guzicama oko njih”.

Isplivale nove poruke Josipe Rimac: “Turudić je rekao da mogu biti mirna, nema privođenja”

Brkić 27. studenog, dan nakon fijaska s Turudićem koji ipak nije ponovno izabran na čelo Županijskog suda, pita Rimac zna li što je bilo s njegovim reizborom. Zanimalo ga je i da li ju je Karamarko odredio za komunikaciju s Mlakarom. Na to mu Rimac odgovara da je, prije mjesec dana.

Ta poruka, piše Jutarnji list, jasno potvrđuje da je Rimac bila most između vrha HDZ-a, tadašnjeg člana DSV-a Davorina Mlakara i Turudića.

Također, Brkić u porukama pokazuje i nezadovoljstvo zbog toga što Turudić nije reizabran. Nezadovoljna su i braća Mamić pa mlađi Zoran 2. prosinca dogovara ručak s Rimac i traži objašnjenje Turudićeva poraza.

