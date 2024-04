Ankete HDZ-u predviđaju šest mandata u 4. izbornoj jedinici. Anušić: “Ankete nisu ono što će se dogoditi 17. travnja”

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu u Prelogu da u 4. izbornoj jedinici očekuje osam mandata, ustvrdivši da ankete koje im predviđaju dva mandata manje nisu ono što će se dogoditi 17. travnja.

Anušić je kao nositelj HDZ-ove liste u 4. izbornoj jedinici izjavio da u toj jedinici očekuje osam mandata, ali novinari su spomenuli istraživanje CroElecto koje je od 26. do 28. ožujka za Večernji list provela agencija 2×1 komunikacije, a po kojem HDZ dobiva šest mandata.

Na napomenu da su to dva mandata manje i u odnosu na 2020. godinu, Anušić je rekao da je HDZ 2011. godine dobio četiri mandata u 4. izbornoj jedinici, na sljedećim izborima šest, a na prošlim izborima osam mandata.

“Sad nam ankete kažu ponovo šest. Ankete su ankete, nisu ono što će se dogoditi 17. travnja, ankete pogađaju i promašuju u pravilu veliki broj rezultata. Iz mog osobnog iskustva, kada sam išao 2017. za župana, u anketama koje smo mi radili na puno većem broju ljudi, gubio sam i u prvom i u drugom krugu izbora, a dobio sam i u prvom i drugom krugu”, rekao je Anušić.

Istaknuo je da ankete ne želi komentirati, da one mogu biti dobre i loše, te da će se rezultati vidjeti 17. travnja.

“Taj rezultat neće biti šest, to je sigurno jer ako bude šest, onda ne znam što sam ja radio u ove protekle četiri godine, odnosno ne samo ja, nego cijela Vlada Republike Hrvatske i gdje smo onda mi pogriješili, ako smo s osam pali na šest. To mi neće biti nikako jasno i nema nikakvog razloga da to bude tako, ali ljudi će na kraju krajeva izaći na izbore, birati će nekoga ili neće, moguće je sve”, kazao je ministar.

Dodao je da će HDZ napraviti sve da do 17. travnja odradi ono što su zacrtali, te predstavi pozitivne stvari koje su činili, projekte koje su radili, napore koje su uložili i na kraju rezultate koje su ostvarili.

“Onaj tko je u kontri ili na suprotnoj strani politike isto će tako imati priliku reći što bi on radio, što je činio, što nije činio, zašto nije činio ili zašto je činio, a onda će na kraju ljudi zaokružiti onoga koga oni misle da trebaju zaokružiti”, rekao je Anušić u Prelogu, gdje se sastao s gradonačelnikom Ljubomirom Kolarekom te posjetio tvrtku Šestan – Busch, dugogodišnjeg partnera Ministarstva obrane

“Nemam s time problem i ako bude osam, devet ili šest, to je svojevrsna poruka prvenstveno meni, naravno i stranci”, kazao je Anušić.

