Pobrojali smo arbitražne postupke, pogledajte tko sve tuži Hrvatsku

Prema posljednjem izvješću o radu državnih odvjetništava protiv Republike Hrvatske je pred ICSID-om Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova tijekom 2023. vođeno šest arbitražnih postupaka. Još jedan vođen je po UNCITRAL-ovim Arbitražnim pravilima. U njima su uz Državno odvjetništvo Republike Hrvatske sudjelovali i odvjetnici koji zastupaju interese Hrvatske.

Evo o kojim se postupcima radi

Riječ je, među ostalim, o arbitražnom postupku što su ga pokrenuli nizozemsko trgovačko društvo Elitech B.V. i Golf razvoj d.o.o. iz Zagreba radi naknade štete u iznosu 123.000.000 eura. Tvrde da su kao investitori uložili značajna sredstva za razvoj golf projekta na Srđu iznad Dubrovnika, a država se uplela i umanjila mu vrijednost. Tužbu je DORH, kako je navedeno u godišnjem izvješću, uspio osporiti.

Tribunal je pravorijekom od 23. svibnja 2023. utvrdio da Republika Hrvatska nije povrijedila odredbe poštenog i pravičnog postupanja, legitimnih očekivanja, kao ni Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske te da nije bilo diskriminatornih postupanja nadležnih tijela.

Vlasnik projekta ne odustaje

Nakon toga je i osobno Ahron G. Frenkel, vlasnik Elitecha i Golf razvoja pokrenuo arbitražni spor na temelju ugovora o zaštiti ulaganja zaključenog između Hrvatske i Izraela. Od Hrvatske traži 225.100.000 eura odštete. U tužbi navodi da je očekivao profit od golf projekta do čije realizacije nije došlo ni nakon više od deset godina.

Upravna tijela i sudovi nisu odobrili projekt zbog, kako tvrdi u tužbi, djelovanja brojnih nevladinih organizacija, populističkih grupa i političara koji su utjecali na donošenje takvih odluka, naveo je u tužbi. Rasplet tog postupka čekao je pravorijek onog prvog spora, pa je nakon odluke sada nastavljen.

Arbitraže zbog slučaja švicarac

Dva arbitražna postupka pokrenule su i banke zbog navodne štete koja im je nanijeta donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama.

Korisnicima kredita, kako se opisuje u tužbi, dano je pravo, a bankama nametnuta obveza da ranije sklopljene ugovore o kreditu s deviznom klauzulom s obračunskom jedinicom švicarski franak retroaktivno izmijene tako da se krediti preračunaju u eure, i to po tečaju koji je vrijedio u vrijeme sklapanja ugovora o kreditu. Time je novi obračun, kako tvrde banke, bio na njihovu štetu, kao i sav trošak konverzije kredita.

Koliko odštete traže banke?

Tužitelji Addiko Bank AG i Addiko Bank d.d., austrijski investitori, protiv Republike Hrvatske pokrenuli su arbitražni postupak pred ICSID-om radi naknade štete u iznosu od 201.100.000 eura. Nakon što je DORH uložio prigovore snizili su tužbeni zahtjev na 163.500.000 eura. U ovom predmetu, kako se navodi u godišnjem izvješću o radu DORH-a, održano je ročište u ožujku 2021. godine.

Francuski investitor Societe Generale S.A. traži odštetu od 37.000.000 eura. Tijekom prošle godine završena je pisana faza postupka, stoji u izvješću DORH-a.

Arbitraža njemačkog investitora

Njemački investitor Marko Mihaljević pokrenuo je, piše u izvješću DORH-a za prošlu godinu, arbitražni postupak u kojem traži odštetu od oko 200 milijuna eura. On tvrdi da je njegov otac Srećko Mihaljević uložio u Hrvatsku još 1993. kada je kupio nekretninu od poduzeća u društvenom vlasništvu Gortan Građevinarstvo. Platio ju je oko milijun eura i navodno ju darovao svom sinu. No, Hrvatski fond za privatizaciju i hrvatski sudovi oduzeli su Mihaljeviću pravo na nekretnini, pa je on odlučio pokrenuti arbitražni proces.

Tribunal je 19. svibnja 2023. donio pravorijek kojim je utvrdio da nije nadležan za ovu arbitražu. Hrvatskoj je dosuđeno gotovo dva milijuna američkih dolara sudskih troškova. DORH je još na samom početku tvrdio da Marko Mihaljević kao dvojni državljanin Hrvatske i Njemačke ne uživa zaštitu prema Konvenciji o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država iz 1965. ali je taj prigovor zanemaren te je ICSID registrirao njegov zahtjev. Na kraju se pokazalo da je DORH bio u pravu.

Arbitraža i zbog Lex Agrokora

Još jednu arbitražu vode i Adria Group B.V., te Adria Group Holding B.V., nizozemske firme koje tvrde da je Hrvatska donošenjem Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemske važnosti za Republiku Hrvatsku iz 2017. povrijedila ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske. Zbog toga, kako je potvrđeno u DORH-ovom izvješću, traže naknadu štete u iznosu više milijardi eura.

U pitanju je dakle slučaj Agrokor, a predstavnici Hrvatske najprije su postavili pitanje nadležnosti ICSID-a. O tome je u studenom 2022. održano i ročište, te je utvrđeno da je Tribunal nadležan. Tužitelji su dobili rok da u srpnju ove godine podnesu tužbu.

MOL i Ina oštećeni naknadama?

Tu je još i postupak koji se vodi po UNCITRAL Arbitražnim pravilima a protiv Hrvatske ga je pokrenuo mađarski MOL. U svoje i u ime Ine tvrdi da je Hrvatska prekršila odredbe Glavnog ugovora o plinskom poslovanju kao i odredbe Međudioničarskog kada je između 2011. i 2015. povećala stope rudarske naknade za eksploataciju ugljikovodika koje je Ina dužna plaćati.

Učinjeno je to prerano i protivno ugovorima navodi se u tužbi teškoj ukupno 123 milijuna eura. Ina i MOL traže još i naknadu troškova.

