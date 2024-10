Hodžić: Milanović raspravom o NSATU pokušava ostvariti poene u predsjedničkoj kampanji

Podijeli :

U Novom danu je gostovao Armin Hodžić, saborski zastupnik iz redova bošnjačke manjine. S našom Mašenkom Vukadinović je razgovarao o NSATU misiji.

Ističe kako za vladajuću većinu nisu nikada trebala dodatna pojašnjenja oko sudjelovanja Hrvatske u NSATU misiji: “Ako Sabor donese odluku da dva časnika idu u Wiesbaden, onda idu tamo i ne mogu osvanuti nigdje drugdje.”

Samo je jedan SDP-ovac javno podržao NSATU. Hoće li ostati jedini?

A sve sumnje i dileme je, kaže, prouzročio predsjednik Milanović: “Nakon njegovih izjava da je to uplitanje u rat krenuli su medijski napisi pa i ankete i to je napravilo kakofoniju u javnom prostoru. Više se onda ni ne zna kako je to počelo, međutim, stvar je na početku bila kristalno jasna. Ova misija nije ništa opasnija od onih na Kosovu, Libanonu i drugim zemljama.”

Skupljanje poena u predsjedničkoj kampanji

“Radi se o pokušaju da se ostvare poeni u predsjedničkoj kampanji i da se predsjednik pokaže kao brana uplitanju u rat”, dodao je.

“U Hrvatskoj jedan dio političke scene populistički pristupa temi obrane. Uvijek djeluje skupo i beskorisno kad se nabavlja, sve dok vam jednog dana ne zatreba. U javnom prostoru imamo banalizaciju toga radi ostvarivanja jeftinih političkih poena”, kazao je pa dodao: “S druge strane, Vlada već devet godina nastoji Hrvatsku pozicionirati u međunarodnim odnosima. Možemo debatirati koliko je to uspješno, ali postoji vizija i kontinuitet. I onda dođe netko kome je u pet godina mandata jedino vanjskopolitički zapaženo sastanak u Laktašima s Miloradom Dodikom i kaže ‘ne može’.”

