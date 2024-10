Samo je jedan SDP-ovac javno podržao NSATU. Hoće li ostati jedini?

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Glasanje u Saboru o odluci o slanju dvojice hrvatskih časnika u misiju Sigurnosne pomoć i obuke NATO-a za Ukrajinu (NSATU), koje su optimisti očekivali da će biti održano prošloga tjedna, odgođeno je.

Za potvrdu te odluke oko koje ratuju predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s taborima oko sebe potrebna je dvotrećnska većina ili 101 zastupnički glas. HDZ-ova jedva natpolovična većina ne može je osigurati bez podrške dijela oporbe.

Što je točno NSATU i kada je počeo djelovati?

Stoga je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao da će se o misiji NSATU glasati “kada se steknu uvjeti” i dok se, kako reče, “dio oporbenih zastupnika koji još uvijek imaju nedoumice, dodatno informiraju”.

Možemo možda, a SDP nikako

Saborski zastupnik stranke Možemo Marin Živković gostujući ovoga utorka na N1 ostavio je otvorenom mogućnost da Možemo! ipak podrži misiju NSATU. No iz najveće oporbene stranke, SDP-a, zasad jedini unutarstranački glas podrške sudelovanju Hrvatske u spomenutoj misiji čuo se od Tonina Picule. A Picula je zastupnik u Europskom ne u ovdašnjem parlamentu i znano je da otprije nije na istom fonu niti s vodstvom stranke niti s Milanovićem.

“Što će odlučiti zastupnici SDP-a u Saboru, to ovisi o njima. Moj stav je potpuno jasan. Ja sam za to da se Ukrajini pomogne na svaki mogući način pa i sudjelovanjem u ovoj misiji”, rekao je Picula za N1 prošloga tjedna.

Ima li Picula istomišljenika u stranci?

No je li Picula jedini ili među malobrojnima u SDP-u koji o ovome ne dijeli stav vodstva stranke i predsjednika Republike? I je li moguće da među saborskim SDP-ovcima ima i Piculinih istomišljenika koji bi digli ruku za slanje hrvatskih časnika u tu misiju?

Puhovski o misiji NSATU: Izmišljen je povod za sukob

Politički analitičar Jaroslav Pecnik smatra da će po tom pitanju presuditi stranačka stega.

“Mislim da nitko od njih neće iskočiti iz te stege. Uostalom, Picula koji ima drugačiji stav, već dugo nije miljenik partijskih strukutra u SDP-u niti njegovo soliranje po ovom i po drugim pitanjima može izazvati neke veće potrese u SDP-u”, kazao nam je Pecnik.

“Kao banana-država pozivamo nekog činovnika…”

Svu priču nastalu oko misije NSATU-a i dolaska pomoćnika glavnog tajnika NATO-a Borisa Rugea u Hrvatski sabor radi “dodatnog informiranja” zastupnika, Pecnik naziva “farsom u kojoj se blamiraju i Milanović i Plenković”.

“Smiješno je da poput kakve banana-države pozivamo nekog činovnika NATO-a, koliko god on bio visokopozicioniran, a da prethodno u komunikaciji predsjednika i premijera nismo uspjeli dogovoriti što želimo. Ovako nam netko izvana to dolazi objašnjavati. To pokazuje kakvi moralni standardi vladaju u društvu i koliko je veliko nepovjerenje građana u ono što političke elite rade. Ako smo već ušli u NATO i prihvatili pravila tog saveza, onda se tih pravila trebamo pridržavati. A ako imamo ikakvih ograda i dvojbi oko nečega, onda bi bilo pristojno da se to razriješi na razini predsjednika i premijera”, kaže.

Tema koja “hrani” i Plenkovića i Milanovića

Pecnika smo pitali bi li, da nije izborna godina i da odnos Andreja Plenkovića i Milanovića nije takav kakav jest, odluka o misiji NSATU bila donesena rutinski.

Jandroković o NSATU misiji: Boli me briga što će reći Bulj, Grmoja, Bauk…

“Mislim da bi. Dvanaest od trinaest vojnih misija u kojima Hrvatska sudjeluje bilo je riješeno bez problema. Ova nije zato što je u fokusu politike i jer je tema koja “hrani” i Plenkovića i Milanovića”, zaključio je Pecnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.