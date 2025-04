Kako biti dobar susjed u Njemačkoj? Teško, ovo su pravila

Podijeli :

S porastom temperatura i duljim danima, mnogi uživaju u boravku na balkonima, terasama ili u vrtovima. Međutim, u Njemačkoj neke aktivnosti koje ljudi vole prakticirati od proljeća nisu uvijek dopuštene, a nepoštivanje pravila može izazvati nesuglasice sa susjedima.

1. Roštiljanje

„Roštiljanje u vrtu, na balkonu ili terasi načelno je dozvoljeno“, kaže Jutta Hartmann iz Njemačkog saveza stanara. No, ne postoji zakonsko pravo na roštiljanje, dodaje pravnik za najamnine Arepaade Empere. Kućni red ili ugovor o najmu mogu zabraniti roštiljanje, posebno na ugljen, što je uobičajeno u gradovima poput Berlina ili Frankfurta, piše Večernji.

Ako zabrane ne postoje, važno je voditi računa o susjedima – dim, mirisi i buka ne smiju ih uznemiravati. Prema pravilima, roštiljanje je dopušteno nekoliko puta godišnje, no sudovi to različito tumače. Na primjer, u Münchenu više od četiri roštilja mjesečno ili dva uzastopna dana vikendom može se smatrati problematičnim.

2. Sunčanje

Sunčanje na balkonu, u vrtu ili zajedničkom dvorištu u odjeći uglavnom nije sporno. Golo sunčanje dopušteno je ako nije vidljivo s javnih površina ili susjednih posjeda, osim ako to kućni red ili ugovor o najmu ne zabranjuju. Seksualne aktivnosti na otvorenom smatraju se prekršajem i mogu rezultirati upozorenjem od stanodavca.

3. Zabave, kino na otvorenom ili glasna glazba

Razina buke ključna je u ovim situacijama. Danju se u stambenim područjima dopušta buka do 55 decibela, a povremeno može biti glasnije, ali samo jednom ili dvaput godišnje, prema pravnicima. Od 22:00 do 6:00 sati obavezna je noćna tišina, što uključuje nedjelje i praznike – svaka buka koja remeti mir tada je nedopuštena. Za kino na otvorenom važno je izbjegavati svjetlosno zagađenje koje bi moglo smetati susjedima. U zgradama nije dopušteno koristiti zajedničku struju bez prethodnog dogovora.

4. Bazen ili dječji bazen

Postavljanje bazena ili dječjeg bazena u vrtu uglavnom je dopušteno, ali za duže postavljanje potrebno je dogovoriti se s drugim stanarima ili vlasnicima. Veliki bazeni koji ograničavaju prostor ili mijenjaju izgled dvorišta mogu izazvati probleme. Na balkonima je ključno provjeriti nosivost konstrukcije. Pravilo noćne tišine također vrijedi – buka, uključujući dječju igru, mora prestati do 22:00.

5. Košnja trave i vrtni radovi

Buka od uređaja poput kosilica ili puhača lišća dopuštena je radnim danom od 9:00 do 13:00 i od 15:00 do 17:00. Ekološki uređaji, poput električnih ili robotskih kosilica, smiju se koristiti od 7:00 do 20:00. Nedjeljom i praznicima bučni vrtni radovi zabranjeni su. Lokalni propisi mogu biti stroži, pa je dobro provjeriti kućni red.

6. Sport

Vježbanje na otvorenom, poput joge, na balkonu, terasi ili u vrtu, uglavnom nije problematično ako se poštuju pravila o buci. Aktivnosti poput skakanja na trampolinu ili boksanja na vreću zahtijevaju oprez zbog repetitivnih zvukova. Uzajamni obzir važan je, a zajednički vrt trebao bi ostati dostupan svima, bez obzira na sportske aktivnosti.

