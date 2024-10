Bauk o misiji NSATU: Ako fali tih pet vojnika, neka ih netko drugi prebaci u Wiesbaden

Podijeli :

SDP-ov Arsen Bauk u srijedu je komentirao odluku o sudjelovanju Oružanih snaga RH u NATO aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU) o kojoj će se glasati u petak.

Ministar obrane Ivan Anušić u utorak je iznio deklasificirane podatke u kojima se navodi da će NATO povremeno u sklopu misije NSATU slati neke vojnike u Ukrajinu, no među njima, govori, neće biti hrvatski vojnici. Bauk tvrdi da SDP nije imao te povjerljive podatke već da su slušali što govori predsjednik RH Zoran Milanović.

“Nama nisu bili dostupni ti podaci, ono što nam je bilo dostupno su izjave predsjednika Republike, koje su bezbroj puta puštene, citirane, krivo i točno interpretirane i zbog toga su naša pitanja bila takva kakva su bila”, kazao je Bauk.

Anušić: Milanović manipulira. Tri dokumenta brane hrvatskom vojniku da prijeđe granicu NATO saveza

Na pitanje odbacuje li optužbe HDZ-a da su u SDP-u raspolagali povjerljivim podacima, Bauk je kazao. “To držim dijelom političkog folkolra izborne kampanje.”

“Ako pročitate još jednom ono što je predsjednik izjavljivao prije deklasifikacije podataka, onda bi svatko postavljao pitanja koja smo mi psotavljali jučer u Saboru”, rekao je Bauk.

Na pitanje zašto su iz HDZ-a zatražili deklasifikaciju podataka, Bauk je odgovorio: “Očito su ocijenili da im je manja politička šteta da zatraže deklasifikaciju, postupke HDZ-a u zadnje vrijeme treba iščitivati u kontekstu predizborne kampanje.”

Picula kontra SDP-a i Milanovića

SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula za N1 je u srijedu izjavio da bi Hrvatska trebala sudjelovati u NSATU misiji.

“Picula ima pravo na svoje mišljenje, ako to bude većinsko mišljenje u stranci, a čini mi se da nije, onda će se o tome raspravljati, ali čini mi se da je on jedini to izjavio, a to pokazuje demokratičnost stranke”, istaknuo je Bauk.

Picula kontra Milanovića: Hrvatska treba sudjelovati u misiji NSATU

Na pitanje što je točno SDP-u sporno u misiji NSATU, Bauk je rekao: “Ako osam sati rasprave na Odboru i 10-ak sati u Saboru nije dovoljno, pokušat ću još jednom sublimirati. SDP će podržati 12 misija ili aktivnosti Oružanih snaga RH u dijelovima svijeta gdje je ratni sukob zamrznut, završen ili još nije počeo i nadamo se da neće ni početi. U ovom slučaju, aktivnost se tiče sukoba koji traje, ruske agresije na Ukrajinu, mi ocjenjujemo da je u našem interesu da se držimo dalje od toga u ovom trenutku.”

Navodi da se u svakoj zemlji vodi rasprava oko toga gdje će se postaviti granica o slanju pomoći Ukrajini. “Svaka država suvereno odlučuje koju će grnaicu sama sebi postaviti, pa će tako i Hrvatska odlučiti. Ove priče da će nas krivo gledati i da će trpjeti štetu su besmislene, Hrvatska povećava broj vojnika u NATO misijima za skoro 300, ako fali tih pet neka povećaju još 5 ili 10 za Litvu pa neka netko drugi prebaci pet u Wiesbaden.”

