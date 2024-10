Anušić: Milanović manipulira. Tri dokumenta brane hrvatskom vojniku da prijeđe granicu NATO saveza

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je raspravu o NATO-ovoj misiji NSATU te se ponovno osvrnuo na predsjednika Zorana Milanovića, ali je otkrio i da su u tijeku pregovori za nabavu novog oružja.

“Postoji veliki broj klasificiranih dokumenata, ne samo u NATO-u, nego i u MORH-u te drugim ministarstvima, koji se bave osjetljivim temama i podacima. Između ostalog, taj dokument je klasificiran u NATO-u. Ja sam za njega znao, ali ga nisam mogao komunicirati. Očigledno ga je netko imao, a nije teško saznati tko jer taj dokument ne može imati puno ljudi u Hrvatskoj”, izjavio je Anušić za HRT te dodao da Milanović stvara problem gdje ga nema:

“Nije ni u čemu problem osim u stavu predsjednika Zorana Milanovića. Volio bih da se suoči, ne samo s novinarskim pitanjima, nego i s nekim tko može zastupati stajališta i činjenice oko NSATU aktivnosti. Očigledno je da to nećemo dočekati jer se uglavnom oglašava preko Facebooka, tumačeći svoju istinu.”

Ministar je ustvrdio kako je to potpuno pogrešno i nepotrebno.

“Hrvatska je članica NATO-a, a NSATU misija koja će biti u Wiesbadenu, ako ovako ostane, bez nas, podrazumijeva slanje dvaju časnika za logističku potporu i koordinaciju”, napomenuo je ministar.

Govorimo, kako tvrdi, o najnižoj razini NATO-ova operativnog djelovanja.

“Puno saborskih zastupnika i medija propituje u čijem interesu radi predsjednik države. Ovo je čisti interes onih koje mi ne bismo trebali podržavati. Radimo protiv interesa naših saveznika. Ogromna šteta se čini Hrvatskoj i hrvatskom narodu.”

“Predsjednik mjesecima plaši hrvatski narod”

Govoreći o klasificiranim dokumentima, Anušić je naglasio kako je taj dokument počeo kružiti među zastupnicima SDP-a.

“Oporba je oko toga pokušala napraviti misterij, a premijer Andrej Plenković zatražio je prekjučer da se deklasificira ta informacija. Dobili smo je jučer oko podneva i u trenutku kada je to Poslovnik dopustio, tu informaciju sam iznio. To podrazumijeva da će dio pripadnika misije NSATU, vozači, skladištari, časnici i civili, nekoliko puta ili povremeno putovati iz Wiesbadena u Kijev”, objasnio je i ustvrdio kako tom informacijom predsjednik mjesecima plaši hrvatski narod:

“Nijedan hrvatski vojnik neće prijeći granicu NATO saveza. To je nacionalno ograničenje koje smo mi sami donijeli. Punih 25 godina NATO ima predstavništvo u Kijevu.”

Poručio je kako se među ljude unosi nemir te podsjetio kako Hrvatska sudjeluje u još 12 misija diljem svijeta.

“Možda je to samo politička priča zbog izbora, nadam se da je zbog toga. Bojim se samo da to nije okretanje politike najviših dužnosnika prema nečemu što je kontra onoga za što smo se 1990-ih godina izborili, a to je Zapad.”

Ministar je odbacio navode predsjednika Milanovića kako misija NSATU znači uključivanje NATO-a u rat.

“Nemoguće. I NATO ima ograničenja, dokumente i pravila ponašanja. NATO se ne uključuje izravno u sukob. Ako slušate i gledate, bit će vam u potpunosti jasno u kojem smjeru politika Rusije i njenih “proxyja” ide”, izjavio je referirajući se na Srbiju i Mađarsku.

Potom je postavio pitanje i ponudio odgovor.

“Mislimo li mi da Ukrajini ne treba pomoći? Zemlja koja je demokratska, neovisna, na koju je izvršena izravna vojna agresija, trebamo svi zažmiriti i pustiti Rusiju da nas pregazi? Zbog čega se Poljaci naoružavaju i četiri posto BDP-a izdvajaju za obranu? Zbog čega su sve ozbiljne zemlje počele ulagati u obrambene sustave? Zbog čega su Skandinavci i baltičke zemlje na nogama? Zbog čega je i Njemačka na nogama? Neće Rusija stati na Ukrajini, ako to nekome nije jasno, ne treba se baviti politikom.”

“Gubimo kredibilitet i dosljednost”

Istaknuo je i da uvijek pokušava komunicirati diplomatski kada se radi o komunikaciji s predsjednikom Milanovićem.

“Ali, jednostavno ne mogu. Čovjek manipulira i govori neistine. Tri dokumenta brane hrvatskom vojniku da prijeđe granicu NATO saveza. Ako ne vjerujemo tim dokumentima, a vjerujemo tomu da je netko rekao da će vojnici dobiti pancirke i kacige te će biti poslani u Bahmut… potpuno suludo i smiješno te nepotrebno za Hrvatsku. Gubimo kredibilitet i dosljednost prema partnerima u najjačem vojnom savezu na svijetu.”

Ministar se na kraju osvrnuo i na stanje u HV-u. Naglasio je kako sva prepucavanja prilično utječu na OSRH. Ipak, najavio je nabavu nove opreme za koju su pregovori u tijeku.

“Vlada RH i dalje investira u OSRH kao što to činimo proteklih sedam godina. No, neki ugovori su tako složeni još 2014. da smo kao MORH ispali smiješni. Sada smo ponovno sjeli i ispravili neke stvari. Bradleyi, prvih osam, će biti predano na korištenje do kraja godine. Treća smo država EU-a koja je dobila odobrenje SAD-a za HIMARS. Kada govorimo o Rafaleima, tu se nema što puno reći. Govorimo i o još nekom novom naoružanju oko kojeg ćemo do kraja godine izvijestiti javnost i o kojem se pregovara”, zaključio je Ivan Anušić.

