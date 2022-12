Avdagić: Treba pitati Srbiju gdje žele biti i kud žele ići

Podijeli :

Izvor: OLIVER BUNIC / AFP / ilustracija

Denis Avdagić, stručnjak za vanjsku politiku gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao stanje u Ukrajini te ulazak Hrvatske u schengenski prostor.

“Ulazak u Schengen je poprilično važan, građani koji putuju će to osjetiti na lijep način. Hrvatske vizije su sad schengenske. Turisti su sigurno imali prepreke u prekomorskim putovanjima, a sad je to olakšano. Tu promjenu će osjetiti i regija, pretežito BiH”, rekao je stručnjak te je dodao: “Svima je dobro poznato kako funkcionira schengenski režim, nije to ništa strašno, a ukidanje granica barem s jedne strane to uvelike olakšava. I slovenski i hrvatski interes je taj da vanjska granica ode što dalje. Kako su neki rekli, sad je lakše za one sarme koje se nose na skijanje”.

Avdagić navodi kako se već duže govori o letovima u Hrvatsku i susjedne zemlje iz zemalja koje imaju problematičan odnos s EU.

“Dosta je problema bilo sa Srbijom koja je omogućila stanovnicima zemalja koje ne mogu doći do EU-a da dolaze ondje direktnim letovima i nastavljau svoj migrantski put nesmetano. To je sad ogromni problem jer se Srbiji dugo gledalo kroz prste. Dugo su nagrađivali zemlje koje su povlačile priznanja Kosova. Situacija s BIH je odraz onoga što se događa u Rusiji, ljudi bježe kud god mogu. Bilo im je najjednostavnije doći do granica EU-a”, rekao je stručnjak.

Avdagić navodi da smo se već nagledali vrlo usijanih trenutaka na Kosovu.

“Ono što je problematično je to da su se Srbi sa sjevera Kosova povukli iz insititucija, ima puno ljudi koji su dali otkaz i sad ih treba vratiti. Ono što ja iščitavam iz ove situacije je da se ovo ne događa isključivo samo zbog Kosova, ono je tu manje bitno. Tu se radi o sjedenju na dvije stolice. Treba pitati Srbiju gdje žele biti i kud žele ići. Mora se priznati da je Priština tu zakazala jer je Albin Kurti težak pregovarač, međutim, briselski sporazum se trebao nekako implementirati. Ima tu puno nerazumijevanja. On nije implementiran niti na baznoj osnovi. Vrlo mi je neozbiljno pričati o mogućnsoti rata u ovom trenutku”, rekao je stručnjak.

Navodi da je politički vrlo neodgovorno biti dijete i igrati se sa šibicama.

“Možda nećete poginuti ali jako ćete opeći prste”, kaže.

Dotaknuo se i rata u Ukrajini

“Nitko ne spori da je intencija Rusije bila da će rat u Ukrajini brzo završiti. Taj se rat pokušava s ruske strane završiti iscrpljivanjem i uništavanjem civilne infrastrukture. Čuo sam da neki koji to opravdavaju govore o usporedbi s NATO akcijom bombardiranja Srbije. Ali to je neusporedivo jer se tad nije uništavala ljudska infrastruktura”, kazao je te dodao: “U Moskvi moraju shvatiti da ne mogu porobiti ljude, dok to shvate odustat će od ove borbe”.

Navodi da mirno rješenje sigurno postoji, ali pod koju cijenu?

“Zašto ne vidimo u ovom trenutku mirovne pregovore? Pogledajte kakve poruke dolaze od Sergeja Lavrova, on govori o denacifikaciji. Daleko je bolje poslušati Zelenskog koji kaže da oni žele vratiti sve. Zašto bi to bilo nerelano? To je puno realnije nego ovo što pričaju u Moskvi”, rekao je te dodao: “Neki ekonomisti dižu paniku, a neki spuštaju stvari na loptu, mi već duže vremena slušamo o recesiji koja će nas pogoditi. Imali smo poremećaj međunarodnog tržišta i prije rata u Ukrajini. Problem nabavke građeviske robe po pitanju obvnove pokazao se i prije agresije na Ukrajinu. Ekonomska tržišta bi divljala bez obzira na to. Želi se nametnuti teza da samim time što smo uveli sankcije, sve je drugo nebitno. Bitno je da Europa užurbano radi na tome da diverzificira svoje dobavne pravce”.

Za kraj kaže da je rat u Ukrajini nezapamćena kriza.

“Trenutno nema ne prijeti zveckanje samo oružjem, nego onim nuklearnim koje nije upotrebljeno od Drugog Svjetskog rata. Trebamo imati strahovito prodorno razmišljanje da možemo reći samima sebi kakva je naša perspektiva ako dođe do upotrebe nuklearnog oružja”, zaključio je.

