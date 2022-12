Udruga banaka savjetuje kako se pripremiti za Novu godinu i prelazak na euro

Podijeli :

Glasnogovornik Hrvatske udruge banaka, Ivan Hrvoje Maljković, bio je gost Newsrooma gdje je komentirao uvođenje eura u novogodišnjoj noći.

Kako što znamo kartice neće raditi od 31.12.2022. do 01.01..2023. Stoga pitanje dana glas: što ako gost u kafiću potroši 1.000 kuna, a nema kod sebe gotovinu?

“Za ulazak u eurozonu već dulje vrijeme znamo i mislim da bi se bilo profesionalno već ranije pripremiti i komunicirati tako s gostima”, rekao je Maljković.

“To su značajne informatičke procedure koje se moraju obaviti. Banke su izvijestile od kada do kada neće biti kartice u uporabi. Najbolje da građani provjere kod svoje banke točan termin jer to varira od banke do banke. Kod nekih će to trajati par minuta, kod nekih dulje. Možemo očekivati da će to biti od 23 sata na Staru godinu pa do nekih 1 sat ujutro na Novu godinu”, dodao je.

Muke zbog kartica: Što ako gost na dočeku potroši 1.000 kuna, a nema keša? Koliko vam dugo neće raditi kartice zbog eura? Evo pregleda po bankama

“Oni koji će u zoru tražiti taksi vjerojatno će moći plaćati karticama. Kreditne će kartice nešto brže proraditi nego debitne”, objasnio je.

“Što se tiče internet bankarstva, ta će usluga u većini banaka biti nedostupna tijekom novogodišnjeg vikenda. Bankomati se prilagođavaju još neki mjesec. Cilj je da ih se opskrbi s manjim apoenima da ne dođemo u situaciju da u pekari građani plaćaju s velikom novčanicom”, rekao je Maljković.

“Mjesecima se pozivalo građane da prebace sve kune na račun da se one automatski konvertiraju, a nakon 1.1. će biti moguće promijeniti kune u eure te ih onda opet položiti na račun”, rekao je.

