Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić radni posjet Banovini započeo je sastankom sa sisačko-moslavačkim županom Ivanom Celjakom. Nakon sastanka sudjelovao je na sjednici Stožera civilne zaštite poslije kojega je razgovarao s novinarima. Bačić bi kasnije danas trebao posjetiti kontejnersko naselje u Petrinji i obići dvije završene obiteljske kuće te otvoriti gradilište višestambene zgrade u Dvoru čiju izgradnju financira EU.

“Naznačio sam koji su to prioriteti našeg ministarstva koji su usmjereni na ubrzanje cjelokupnog procesa obnove.”

Prioriteti oko obnove

RH je iz Fonda solidarnosti dobila i osigurano je za obnovu milijardu i tri milijuna eura, od toga 683 milijuna eura za Zagreb, a 319 milijuna eura za Baniju.

“Ta sredstva namijenjena su za obnovu javne, komunalne i prometne infrastrukture i za obnovu javnih zgrada”, objašnjava i dodaje da ih je država dužna potrošiti do 30. lipnja.

“Moja je obveza da taj proces ubrzamo i sredstva utrošimo”, govori Bačić i dodaje da će narednih dana pročešljati jedan po jedan ugovor kako bi se ubrzala dinamika obnove.

Jedan do prioriteta je zbrinjavanje svih sugrađana koji se nalaze u mobilnim stambenim jedinicama, kontejnerima. “Plan je da do iduće zime, do 1.11. za sve njih osiguramo prikladan smještaj. Taj prikladan smještaj smo razvrstali u sedam vidova stambenog zbrinjavanja i obvezat ćemo se kao Ministarstvo i kao županija, gradovi i općine, da u idućih 10-ak, 15 dana, napravimo plan stambenog zbrinjavanja”, kaže ministar dodajući da će taj plan biti predstavljen na sjednici Vlade na kojoj će biti predstavljen i novi zakon.

Ministarstvo je izradilo novi zakon o obnovi da bi se sve ovo moglo realizirati i taj će zakon večeras biti upućen u javno savjetovanje. Novi zakon je napravljen kako bi sve bilo jasnije, preglednije i kako bi se izbjegle zabune koje su mogle nastati da se samo išlo u promjene postojećeg zakona. Bačić kaže kako je cilj da se novi zakon raspravi u Saboru i usvoji do, najkasnije, 15. veljače. S usvajanjem zakona u Saboru, donijet će se i plan stambenog zbrinjavanja, kaže.

“Nema čarobnog štapića, potrebno je puno posla i suradnje svih sudionika u tom procesu.”

“Obveza je države da u ovoj godini riješi izazove koji su doista nužni”, kaže ministar Bačić.

Hoće li biti bolje?

“Da ne vjerujem, ne bih se uhvatio ovog posla”, kaže Bačić na pitanje zašto misli da će biti bolji ministar od prethodnika. Kaže kako je dobro upoznat s trenutnim stanjem obnove i da je iz tog razloga predložio zakonodavni okvir koji će omogućiti ubrzanje obnove.

“Značajno ćemo smanjiti procedure, za 40 posto u odnosu na postojeće procedure i potrebnu dokumentaciju. Napravit ćemo plan koji će i vama i meni i svim mojim suradnicima biti okvir koji ćete moći zajedno s nama pratiti”, kaže ministar. Plan je, kaže, iznimno zahtjevan i neće biti lako realizirati ga. “Na tom prostoru kojeg moramo do kraja listopada realizirati nalazi se 2208 kontejnera i za osobe u njima moramo naći adekvatno rješenje. Ne zanosim se da je to jednostavno”, kaže.

Bačić kaže i kako je svjestan da je plan cijele obnove preobuhvatan, ali da želi riješiti barem ovaj za oko četiri tisuće naših sugrađana. “Svjestan sam da nije nakon dvije godine jednostavno doći pred njih i obećavati im nešto, nije lako, ali potrudit ćemo se. Nije me strah, preuzeo sam odgovornost i s time ćemo se nositi”, kaže.

Sutra ima sastanak s gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem i ministar Bačić kaže kako će detaljno proći sve vezano za obnovu glavnog grada. Idući tjedan Bačić ide na sastanak sa zagorskim županom Željkom Kolarom, a susrest će se i vodstvom Gline. S njim će cijelo vrijeme biti i župan Ivan Celjak i Bačić kaže kako će s njim najtješnje surađivati.

“Ministar sam tek šesti dan. Već su uspostavljeni timovi koji rade na svim segmentima obnove. Nije jednostavno napraviti novi zakon i da on već danas bude u javnom savjetovanju. Tako nije jednostavno ni riješiti unapređenje Fonda solidarnosti”, kaže Bačić dodajući da tim već radi na tome da se olakša utrošak sredstava. “Odobrena su sredstva u vrijednosti dva Pelješka mosta i moramo ih utrošiti u 23 tjedna. To nije jednostavno. Vrijednost potpisanih ugovora je veća od 630 milijuna eura, koje treba potrošiti.”

“Ne želim zvučati kao optimist. Nije jednostavno u 23 potrošiti toliko novaca, ali ću nastojati da se jedna lipa ne vrati u europski proračun. Vjerujem da ćemo biti uspješni, ali moramo staviti ogradu i biti prilično realan kad dajem takvu izjavu”, kaže Bačić.

Podrška premijera Plenkovića

Na pitanje ima li punu podršku premijera, Bačić kaže kako ne bi bio tu gdje jest da nije tako.

Imena ljudi na koje računa, otkrit će kad bude donesen zakon. Tada će javnost, kaže ministar, biti upoznata i s imenima ljudi koji su radili na zakonu. “Znat ćete sve kada za to dođe vrijeme”, kaže Bačić na pitanje hoće li njegovo ministarstvo imati državnog tajnika za obnovu.

Susreta s dogradonačelnicom Gline Brankom Bakšić Mitić se, kaže, ne boji, nego od svoje imenjakinje očekuje pomoć u radu. Bačić kaže i kako je izniman angažman župana Ivana Celjaka te da s njim planira obići svaki kutak županije.

Imovinsku karticu ispunit će do kraja mjeseca, ali kaže kako se u njoj ništa nije promijenilo već godinama.

Na pitanja o selima u kojima nema struje i nije dostavljena hrana ljudima, ministar nije odgovorio.

