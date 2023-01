Duolingo je objavio izvještaj o aktualnim trendovima u svijetu kad je u pitanju učenje stranog jezika, kao i mapu koja ih ilustrira.

Na njoj je u bojama prikazano koji se strani jezik najviše uči u kojim zemljama i verojatno je jedan pogled dovoljan da pretpostavite da zelena predstavlja engleski jezik. Međutim, kad malo “zumirate” Europu, vidjet ćete da je Balkan obojen u – narančasto.

check out what's changed since 2020 in our language report: https://t.co/MY0UDdEDuB https://t.co/6h0qxzeWbo pic.twitter.com/BA3lTe1uFc