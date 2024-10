Banke građanima naplaćuju i po nekoliko naknada. Evo kolike su u onim najvećima

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL/ilustracija

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac u ponedjeljak je ugodno iznenadio sve zaposlene kojima se plaće isplaćuju na tekuće račune u bankama. To su doslovno svi zaposleni jer je zakonska obveza da se plaće isplaćuju preko transakcijskih računa u bankama.

Prema Zakonu o porezu na dohodak isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak obavljaju se “na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke”. A u Zakonu o radu od 1. siječnja 2023. na snazi je obveza da se isplata plaća obavlja na transakcijski račun radnika, osim za primitke za koje je poreznim propisima dopušteno da budu isplaćeni u gotovini.

Velika promjena na pomolu: Dolazi li kraj omraženoj bankarskoj naknadi?

Prema onome što je ministar Marko Primorac kazao u ponedjeljak, zakonskim izmjenama propisala bi se mogućnost isplate plaće na bankovni račun i podizanja financijskih sredstava s računa bez naknade.

Primorac je to obrazložio kazavši da u Vladi smatraju kako jednostrano određivanje tih naknada na delegirani posao (a posao isplate plaća delegiran je bankama, nap.a.) nije dobro pa se planira propisivanje mogućnosti isplate plaće na račun i podizanja financijskih sredstava s računa bez naknade.

Banke spremne smanjiti naknade?

Nakon ministrovog istupa, oglasila se Hrvatska udruga banaka (HUB) poručivši su da su banke “spremne surađivati s nadležnim institucijama kako bi se osigurala uspješna implementacija najavljenih promjena”, ali uz napomenu da “u ovom trenutku ne raspolažu sa svim potrebnim detaljima zakonskih izmjena”.

HNB “ne može ništa oko samovoljnog podizanja bankarskih naknada”, dok drugi regulatori mogu

Ministar Primorac nedavno je izjavio da su naknade banaka previsoke te da “nema potrebe da se naplaćuju u tom obliku, tim iznosima, na taj način i, općenito, toj skupini korisnika, koja de facto uključuje sve građane”.

Hrvatska narodna banka (HNB) na svojim mrežnim stranicama ima preglednik u kojemu je lako mogu vidjeti i usporediti iznosi svih naknada u pojedinim bankama. Izdvojili smo iznose naknada za pet najčešćih usluga (vođenje računa, on-line bankarstvo, ugovaranje trajnog naloga, izdavanje kreditne kartice i prekoračenje) u sedam banaka s najraširenijom mrežom poslovnica u Hrvatskoj. Banke smo naveli abecednim redom.

ADDIKO BANK

Vođenje računa

3,32 EUR mjesečno

On-line bankarstvo

1,79 EUR mjesečno

21,50 EUR godišnje

Mobilno bankarstvo – bez naknade

Ugovaranje trajnog naloga

1,33 EUR jednokratno

Izdavanje kreditne kartice

14,47 EUR upisnina za osnovnog korisnika

2,39 EUR mjesečna članarina

Prekoračenje

Prešutno prekoračenje (godišnja kamatna stopa, fiksna)

do 1.990,84 EUR 3,75%

do 2.654,46 EUR 4,80%

do 3.981,68 EUR 5,35%

do 5.308,91 EUR 5,90%

Dopušteno prekoračenje (godišnja kamatna stopa, fiksna)

do 1.995,00 EUR 3,75%

do 2.655,00 EUR 4,80%

do 3.985,00 EUR 5,35%

do 5.310,00 EUR 5,90%

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK

Vođenje računa

2,00 EUR mjesečno

On-line bankarstvo

bez naknade

Ugovaranje trajnog naloga

bez naknade

Izdavanje kreditne kartice

40,00 EUR godišnje za osnovnog korisnika

Prekoračenje

5,77% godišnja kamatna stopa

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Vođenje računa

1,89 EUR mjesečno

On-line bankarstvo

1,33 EUR mjesečno (internetsko i mobilno)

Ugovaranje trajnog naloga

1,33 EUR jednokratno

Izdavanje kreditne kartice

bez naknade

Prekoračenje

5,55% godišnja kamatna stopa, fiksna

OTP BANKA

Vođenje računa

1,90 EUR mjesečno

On-line bankarstvo

12,72 EUR godišnje (mobilno bankarstvo)

15,96 EUR godišnje (internetsko bankarstvo)

Ugovaranje trajnog naloga

1,59 eura jednokratno

Izdavanje kreditne kartice

13,27 EUR upisnina

26,54 EUR godišnja članarina

Prekoračenje

7,11% godišnja kamatna stopa, fiksna

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Vođenje računa

1,61 EUR mjesečno

On-line bankarstvo

1,59 EUR mjesečno (mobilno i internetsko)

Ugovaranje trajnog naloga

bez naknade

Izdavanje kreditne kartice

bez naknade

Prekoračenje

5,94% godišnja kamatna stopa, fiksna

RAIFFEISENBANK AUSTRIA

Vođenje računa

2,00 EUR mjesečno

On-line bankarstvo

1,19 EUR mjesečno (uz CAP čitač ili token)

1,46 EUR mjesečno (uz mToken)

Ugovaranje trajnog naloga

bez naknade

Izdavanje kreditne kartice

bez naknade (upisnina)

2,52 EUR mjesečno (članarina)

Prekoračenje

7,00% godišnja kamatna stopa, fiksna

ZAGREBAČKA BANKA

Vođenje računa

1,59 EUR mjesečno

On-line bankarstvo

1,33 EUR mjesečno (mobilno i internertsko)

Ugovaranje trajnog naloga

3,32 EUR (u poslovnici)

1,33 EUR (on-line)

Izdavanje kreditne kartice

13,27 EUR (upisnina)

19,91 EUR godišnje (članarina)

Prekoračenje

7,19% godišnja kamatna stopa, fiksna

