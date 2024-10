Zašto rastu cijene hrane? Primorac: Ne očekujte od mene da komentiram cijene svinjetine, trešanja…

Podijeli :

Marko Primorac, ministar financija dao je izjavu za medije i komentirao rast cijena unatoč usporavanju rasta stope inflacije. Istaknuo je da ne želi komentirati cijene pojedinih proizvoda te da postoje institucije koje se bave istraživanjem tržišta.

Marko Primorac odgovorio je na pitanje zašto rastu cijene hrane, ako je rast inflacije usporio: “Ne komentiram više tu temu, pojasnio sam sve što imam na tu temu i ne očekujte od mene da komentiram cijene svinjetine, trešanja i nekakvih proizvoda na placu, pitajte institucije koje se time bave.

“Mislim da bi bilo dobro da uključite i udruge potrošača, trgovačke lance i sve one koji su aktivni u tom proizvodnom procesu, to je značajna tema. Cijene su i po mom mišljenju previsoke i treba učiniti sve da cijene budu što niže. Ministarstvo financija nije prava adresa za razgovor o tim temama, nas zanima inflacija kao makroekonomski fenomen. Inflacija je sada na razinama koje su prihvatljive, inflacija oko 2 posto je nešto što prestaje zabrinjavati one koje se na makroekonomskoj razini bave ovim fenomenom. Cijene pojedinih artikala su zaista prevelike, ali treba to istraživati i pratiti pojedini artikl.”, dodao je Primorac.

“Bez bankarskih naknada”

Ministar je ponovio kojim se sve nadležnostima bavi resorno Ministarstvo: “Radili smo intenzivno, izmjenom zakonodavnog okvira propisat ćemo mogućnost isplate plaće na račun i podizanja financijskih sredstava s računa bez naknade, to će biti jedna novost. Bavimo se financijskim opismenjavanjem, propisat ćemo obvezu za financijske institucije da jedan dio svojih prihoda usmjere ka financijskoj pismenosti. Svi ti propisi zahtijevaju niz aktivnosti, ne možete očekivati od mene, da se uz sve što činim, bavim i cijenama svinjetine, janjetine i ostalih previše, to bi bilo malo previše.

“Znate što se događalo s porezima kada smo smanjivali stope PDV-a za niz proizvoda, naša implicitna stopa PDV-a je niža od opće stope PDV-a od 25 posto. Snižavanje stopa nije rezultiralo smanjenjem cijena, napravili smo analizu i to nije dovelo do željenih rezultata”, dodao je ministar.

