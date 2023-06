“Barbić koju HDZ želi u NO HRT usko je povezana sa suprugom ministra Primorca”

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL/ilustracija

HDZ je u utorak podržao prijedlog saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije da se Dajanu Barbić imenuje članicom Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (HRT) za preostali dio mandata dok oporba smatra da se time krši Zakon o HRT-u.

Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije ranije je na svojoj sjednici podržao da Barbić koja bi u Nadzornom odboru HRT-a (NO HRT) trebala zamijeniti Davora Zoričića koji je zatražio razrješenje s te funkcije jer je otišao za državnog tajnika u Ministarstvo financija.

Jelena Miloš (Možemo!) smatra da se izborom Barbić za preostali dio mandata za člana NO HRT-a krši Zakon o HRT-u jer se, smatra, član ne može birati na ostatak mandata već samo na četiri godine kako to nalaže Zakon o HRT-u.

Kaže kako je do sada bila praksa da se to dopušta, ali da praksa ne može nadmašivati zakon. Stoga, drži da bi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao pokrenuti zahtjev za vjerodostojno tumačenje zakona kako bi se to pitanje konačno riješilo.

I SDP-ova Mirela Ahmetović ocijenila je da vladajući krše Zakon o HRT-u.

“Imamo situaciju da biramo člana NO HRT-a na preostali dio mandata dok Zakon o HRT-u jasno i nedvojbeno propisuje da se član NO bira na četiri godine. Ako ćemo mi stavljati praksu iznad zakona onda poručujemo lopovima – ako do sada niste sankcionirani, kradite i dalje”, ustvrdila je.

Da time nije prekršen Zakon o HRT-u poručio je predsjednik saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Josip Borić ocijenivši da se radi o “političkim objedama” oporbe.

Podsjetio je i da je taj Odbor na svojoj sjednici odluku donio većinom glasova.

I HDZ-ov Goran Ivanović ističe da se nigdje nije pogriješilo kada se raspisao javni poziv, kada su odabrali kandidate i na kraju predložili kandidatkinju Barbić.

Nino Raspudić (Most) rekao je da je Dajana Barbić, koja radi na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, usko poslovno povezana sa Iskrom Primorac, suprugom ministra financija Markom Primorcem koji je prije bio i član NO HRT-a.

Ustvrdio je da je Iskra Primorac kao ravnateljica Središnjeg registra osiguranika (REGOS) bez natječaja 2019. naručila i platila javnim novcem 185.000 kuna izradu strategije za mirovinsko opismenjavanje od Instituta za financijsku pismenost i odgovornu potrošnju, kojem je na čelu Dajana Barbić.

Raspudić zanimljivim smatra da taj Institut prije ništa nije radio te je račun otvorio 33 dana prije sklapanja tog posla a dvije godine nakon toga nikakav posao nije imao.

Izrazio je i nezadovoljstvo što se saborske sjednice nakon podneva ne prenose na HTV-u pa ih sada nitko ne gleda, osim onih koji saborsku TV imaju na kablovskim televizijama, što je manjina, a tu su, kako kaže, i ” informativni kerberi iz Hine koji selektiraju što će uopće iz Sabora otići dalje”.

