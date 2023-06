Ovo su putnici zarobljeni u podmornici: “Najveći strah mi je ne izroniti…”

Podijeli :

OceanGate

Potraga za podmornicom Titan u kojoj se nalazi pet putnika još uvijek nije rezultirala plodom, niti je poznato što se dogodilo na njenom putu prema olupini Titanica.

Zna se da je kontakt s površinom izgubljen već nakon 105 minuta od urona, ali nada u pozitivan ishod leži u činjenici da podmornica ima kisika za 70 do 96 sati. Američka obalna straža ulaže iznimne napore kako bi došla do bilo kakvog traga i tim povodom je krenula s pretragom većih dubina i od one na kojoj se nalazi Titanic.

Nestala podmornica poslala je SOS signal, evo što zasad znamo

Ono što brine jest taj gubitak veze s površinom, koji se nije mogao predvidjeti, niti postoje naznake zašto se uopće to dogodilo. Tek je poznato da se prije gubitka svakog kontakta s nje poslao SOS sigan. Moguće da se podmornica zapetljala u nešto ili se dogodio nepoznati tehnički kvar. Na kojem rade i u kompaniji SpaceX, čiji je vlasnik Elon Musk. Jer, ona joj omogućava satelitsku vezu kroz svoj sustav Starlink.

Put prema Titanicu traje osam sati jer olupina se nalazi na dubini od oko 4000 metara, a cijeli aranžman košta oko 250.000 američkih dolara. Upravo zato se ništa nije prepuštalo slučaju, kad se govori o sigurnosti.

Zato je među putnicima osnivač i izvršni direktor (CEO) OceanGatea Stockton Rush (61). Prisustvom je želio ostaviti dodatni dojam garancije sigurnosti, piše CNN.

“Najveći strah su mi stvari koje bi me mogle spriječiti da se vratim na površinu. To su najčešće ostavljene ribarske mreže, u koje se lako zaplesti i teško izvući. Za tako nešto su potrebni iskustvo, tehnika i strpljenje”, izjavio je jednom prilikom Rush, kad je govorio o iskustvima pod morem.

Ovako izgleda nestala podmornica za obilazak Titanica: Karta je 250.000 dolara!

Osim njega, među putnicima su britanski milijarder i avanturist Hamish Harding (58), koji je već putovao i u svemir; francuski ronioc i stručnjak za Titanic Paul-Henry Nargeolet (77), koji je bio dio prve ekspedicije prema olupini 1987. i od onda ju je posjetio tridesetak puta; pakistanski milijarder Shahzada Dawood (48) sa sinom Sulaimanom (19).

Sama podmornica teška je 10.432 kilograma, dugačka 6,7 metara, široka 2,8 metra, visoka 2,5 metra, podnosi teret do 685 kilograma i može dosegnuti dubinu od 4000 metara.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Zagrepčanima prijeti najopasnija životinja na svijetu: Spas stiže iz susjedstva? Stiže El Niño: Stručnjak za N1 objasnio kako će utjecati na Hrvatsku i Jadran Užas u Sloveniji! Dijete umrlo u užarenom autu