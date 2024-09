Bartulica EK nazvao “woke Komisijom”. Govorio i o Radićevoj stranci…

Podijeli :

N1

Europarlamentarac Stjephen Nikola Bartulica razgovarao je u Strasbourgu s našom Milom Moralić. On je napustio Domovinski pokret s čije je liste izabran u EP, podržava Marija Radića u osnivanju nove stranke, a otkrio je i što misli o bivšim kolegama.

“Za mene je to prošlo svršeno vrijeme. To se moralo dogoditi. Stavovi i način rada su bili toliko različiti da nismo mogli zajedno. Ova nova politička inicijativa ima budućnost, a bivšim kolegama želim svako dobro”, kaže Bartulica o bivšoj stranci.

Kako je počeo rat u Domovinskom pokretu

Na pitanje po čemu će se nova politička opcija, čije osnivanje je najavio Mario Radić, razlikovati od Domovinskog pokreta, Bartulica kaže: “Možda u ekonomskim politikama. Već duže vrijeme se zalažem za drugačiju ulogu države, mislim da je politika previše prisutna. Udjel BDP-a kojim država raspolaže je previše.

Trebamo više liberalizma, spremnosti da se provedu teške reforme, govorim o zdravstvu. Stavili smo u program da HZZO treba deregulirati i dopustiti drugima da nude police obveznog zdravstvenog osiguranja.

U HDZ-u ima još puno socijalističkog razmišljanja jer tako kupuju birače. Ja mislim da Hrvatsku treba osloboditi. Osim turizma ne vidim puno prostora gdje se može poslovati mimo države, previše se miješa. Tu će biti odmak u odnosu na DP. I ekonomija je dio političkog stava, nećemo bježati ni od drugih pitanja. Ta stranka će biti prolife, mi se nalazimo u demografskoj katastrofi i moramo se baviti takvim pitanjima. Hrvatski građani žele i očekuju drugačiju politiku.”

Dodaje ipak: “Jako je dobro da je kreditni rejting nikad bolji, to je jako važan znak.”

Novi saziv Komisije

Bartulica se osvrnuo i na novi saziv Europske komisije. “Znamo da je politika umijeće mogućega, ali ovdje glavni kriterij nisu bile sposobnosti i vrline nego podobnost”, kaže o novom sazivu EK-a i dodaje da je to nazvao “woke komisijom”.

Dubravka Šuica postaje povjerenica Europske komisije za Mediteran

“Stanje je teško, Njemačka suspendira Schengen. Ovi ljudi su doveli do ovog stanja i sad bi ga trebali popraviti. Vidimo da će se stara-nova hrvatska povjerenica baviti i Mediteranom i demografijom, volio bih čuti kakva je povezanost između tih stvari”, govori.

“Ona je jednom izjavila, vezano za demografsku krizu, su rješenje legalne migracije. Ako se nastavi ovako, doći će do pucanja u nekim državama. Možda Hrvatska nije u prvom planu, ali u nekim zemljama već dolazi do ozbiljnih poremećaja. To su ozbiljna pitanja, a vidimo kandidatkinju iz Slovenije, koja je po svemu sudeći bila suradnica tajnih službi u komunizmu, to za mene nije dobra referenca”, govori.

Bartulica govori kako je talijanska premijerka uložila veliki napor i na koncu uspjela u tome da Italija dobije izvršnog potpredsjednika. Upozorava i da se “nije dogodio obrat” te navodi da se zastupnici u EP-u bave “suživotom s vukovima”, umjesto pitanjima koja su građanima zaista važna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.