Bartulica: Pregovori će trajati

Neslužbeni rezultati DIP-a nakon obrađenih gotovo svih biračkih mjesta, prema medijskim izračunima, pokazuju da HDZ pobjeđuje na parlamentarnim izborima i osvaja 61 mandat, a Rijeke pravde okupljene oko SDP-a dobivaju 42 mandata. Domovinski pokret je treći s osvojenih 14 mandata. O dojmovima dan nakon, te o tome kako i s kim dalje, s našom Mašenkom Vukadinović je u Novom danu razgovarao Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.

“Ovo je vrlo dobar rezultat i nama je bitno da smo potvrdili da smo treća politička stranka”, naglasio je Bartulica.

Brojna su načela kojih se Domovinski pokret ne želi odreći u pregovorima. Bartulica je izdvojio nekoliko: “Način na koji HDZ opstaje na vlasti uvelike ovisi o polugama koje imaju, načinu na koji funkcioniraju javna poduzeća i načinu na koji politika puno toga dirigira u Hrvatskoj. Mi to vidimo drugačije.

Je li Domovinski pokret potencijalni partner SDP-a? Hajdaš Dončić: Neću vam reći

Hrvatska i u ekonomskom smislu treba biti slobodnija zemlja, kod nas kao da raste samo javni sektor. Neke stvari treba staviti na dnevni red na ozbiljan način. Reforme nisu provedene” kazao je, a zatim dodao: “A tu je i odnos sa Srbijom. Tražili smo jasno da Vučić prizna odgovornost za tragediju iz 90-ih i da plati ratnu odštetu. To vidimo kao preduvjet za normalizaciju odnosa. Tu Plenković ima drugi stav i ne želimo žrtvovati naše interese na oltaru europskih vrijednosti.”

Bartulica demantira bilo kakve priče o lomu stranke te ističe kako su dovoljno zreli da se održe na okupu i ostanu jedinstveni.

“Imamo drugu viziju kako bi Hrvatska mogla funkcionirati. Ne zanima me vlast pod svaku cijenu. Bit će zahtjevni pregovori i trajat će, a mi ćemo sada imati prve interne konzultacije tijekom današnjeg dana”, dodao je.

Ostaci socijalističkog razmišljanja

Kao jedan od glavnih problema u Hrvatskoj ističe veliku prisutnost politike tamo gdje je, kaže, možda i ne bi trebalo biti u tolikoj mjeri.

UŽIVO Obrađeno skoro 100 posto: HDZ ima 61 mandat, SDP 42, DP 14, Most 11 mandata, a Možemo 10

“HDZ je navikao s tankom većinom provoditi svoju volju. Dijele novac kako trebaju da zadrže vlast, a onda provode kadrovsku politiku”, istaknuo je.

“Nije dobar način kako nam javna poduzeća funkcioniraju. Vidjeli smo što se događalo u HEP-u i kako je to poduzeće samo sebi štetilo odlukama. Imamo i dalje ostatke socijalističkog razmišljanja i tu se treba dogoditi reset. Naši birači to traže. Kad se obraćam biračima imam povjerenja u njih, a ne u činovnike. Polako se razotkriva to da imamo jedan status quo, a mogli bismo imati puno bolji gospodarski rast nego što imamo. Zato je potrebna hrabrost, a Plenković, koliko god se držao na vlasti, nije imao odvažnost da uđe u fight oko nekih reformi koje sigurno izazivaju otpor”, objašnjava.

Kompromis s SDSS-om?

Iz Domovinskog pokreta već neko vrijeme poručuju da su spremni pregovarati o mogućim koalicijama sa svim strankama osim s SDSS-om i Možemo. Hoće li se to promijeniti?

“Dovoljno je pogledati pisanje srpskih Novosti o meni. To su stvari koje ne zaslužuju osvrt, a kamoli da porezni obveznici to financiraju. Tu ćemo biti rezolutni. Ako gospoda žele na taj način i dalje trovati političku scenu u Hrvatskoj, nek idu na tržište i bore se s ostalima, a ne da su privilegirani zbog tri ruke u Saboru”, odgovara Bartulica te dodaje: “Puno toga se treba promijeniti. Nisu manjine problem nego način na koji Hrvatska funkcionira.”

