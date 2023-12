Bauk o smjeni Barbarića: Nije trebalo proći pet mjeseci da dođe do konačnog obračuna

Podijeli :

Arsen Bauk saborski zastupnik SDP-a, bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Igora Bobića s kojim je komentirao novi odron na zagrebačkom Jakuševcu, nadolazeću izbornu godinu i smjenu Frane Barbarića s čela HEP-a.

Podsjetimo, u ponedjeljak ujutro došlo je do novog odrona smeća na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec, pri čemu su, prema posljednjim informacijama, ozlijeđena tri radnika, od kojih jedan teže. Arsen Bauk prokomentirao je trenutnu situaciju.

“O kazneno-pravnoj odgovornosti odlučit će tijela koja se time bave, Državno odvjetništvo i policija, a što se tiče političke odgovornosti, kada se točno utvrdi što se dogodilo i je li netko nešto propustio napraviti tada će biti riječi o političkoj odgovornosti. U ovom trenutku ne znam detalje i ne mogu reći do koje razine bi ona trebala ići”, rekao je Bauk.

“Ako to uključuje članove SDP-a, uključivat će i članove SDP-a, nema tu stranačkog imuniteta”, dodao je.

Bauk je rekao da slučaj na Jakuševcu ne bi trebao biti kriterij za koaliciju SDP-a s Možemo! nego teži ili lakši način za pobjedu na izborima.

“Tu dilemu su riješili kolege iz Možemo! sa svojom odlukom. Mi kao najveća stranka i opozicije i lijeve opozicije, nismo mogli sebi priuštiti da mi ne budemo ti zbog kojih se ne bi izašlo u maloj široj formaciji na izbore. Idemo u formaciji koja je optimalna, a to je samostalno uz neke pojedince ili manje stranke u izbornim jedinicama s kojima se može ocijeniti da bi imali obostranu korist”, objasnio je Bauk.

Zastupnik je odgovorio na pitanje postoji li mogućnost točkastih koalicija s Možemo! i rekao da on nema mandat kako bi o tome odlučivao, ali da ne želi isključiti mogućnost koja koristi i SDP-u i Možemo!.

“I mi, i Možemo!, Most, HDZ svi će otići na izbore s programom koji budemo zagovarali, na temelju toga ćemo dobiti glasove građana, onda će se ti glasovi zbrojiti i vidjeti koje su koalicije moguće. Za nas je prvi izbor u postizbornoj koaliciji da se formira koalicija savez stranaka od centra na lijevo, ako to ne bude dovoljno, da se tome pribroje zastupnici nacionalnih manjina, a ako ni to ne bude dovoljno, onda su moguće razne kombinacije, a vjerojatno tako razmišljaju i u HDZ-u da okupe sadašnju vladajuću većinu i da ju ne šire. Ako ni to ne bude bilo moguće onda dolazimo do toga da stranke imaju svoje različitosti i sličnosti, ako bude naglasak na razlikama onda savez neće biti moguće napraviti, a ako bude naglasak na sličnostima savez će biti moguć”, objasnio je Bauk.

“Tko želi promjene neka glasa za nas”, dodao je.

Bauk je rekao da što se bude više bližio datum izbora i dan odluke zadatak je naglašavati teme koje su građanima najbitnije.

“Rejting HDZ-a varira između 25% i 30%, kada imaju malo više problema onda je bliže 25%, a kada se na to zaboravi onda su bliže 30%, ali to im nije dovoljno za pobjedu s obzirom na koalicijski potencijal”, kazao je Bauk.

“Vjerujem da većina građana nije za to da žive u državi u kojoj je normalno da se ovo događa”, dodao je.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković za vikend je smijenio šefa Hrvatske elektroprivrede (HEP) Franu Barbarića zbog afere s bespravnom gradnjom. Sve je prokomentirao i Arsen Bauk.

“Nije trebalo proći pet mjeseci da dođe do konačnog obračuna”, rekao je Bauk.

