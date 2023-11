Podijeli :

Iz oporbe pristižu nove reakcije na intervju ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek za N1 televiziju o isplati 19 milijuna kuna Geodetskom fakultetu od kojih je dio, prema sumnjama ureda europskog javnog tužitelja potrošen nenamjenski. Oporba ne vjeruje ministrici i tvrdi - novac je europski.

Dok premijer Andrej Plenković otvara obnovljeni fakultet kemijskog inženjerstva afera s trošenjem novca koji je država u obnovi isplatila onom Geodetskom i dalje trese Vladu. SDP-ovca Arsena Bauka isnprirala je na kreiranje novog prijedloga zakona.

“Napisao sam prijedlog zakona kojim bi jednostavno ukinuli Europsko tužiteljstvo u Hrvatskoj zbog toga što ured Europskog tužitelja uznemirava premijera i čine ga nespokojnim, a on ima drugog i ozbiljnijeg posla, a ne da se tu bavi time čije su pare”, poručio je Bauk.

A dok je on pisao zakon, Karolina Vidović Krišto pisala je Glavnoj europskoj tužiteljici Lauri Kovesi tražeći da građane u Hrvatskoj zaštiti od korupcije.

“Riječ je o ljudskoj i moralnoj deformaciji vladajućih struktura u Hrvatskoj. Razina gramzivosti i lopovluka Plenkovićevih struktura prešla je svaku mjeru”, poručila je zastupnica.

Niz žestokih reakcija saborske oporbe dolazi dan nakon što je ministrica kulture na N1 pokušala objasniti zašto EPPO istražuje je li 19 milijuna kuna njenog ministarstva isplaćenih Geodetskom fakultetu potrošeno na hedonizam dekana i profesora. Svaka odluka je bila ispravna i sve bi napravila opet, rekla je ministrica.

“U ovom konkretnom slučaju, s obzirom da smo mi tražili isporuku projekta… Ako ste vi dobili što ste tražili, a oni su usput uspjeli potrošiti, odnoso pokrasti određenu svotu novaca, onda ste vi to preplatili? Nismo. Ne”, tvrdi ministrica.

Vlada je, kako ministrica kaže, u dobroj volji isplatila novac, bez da itko mora objasniti na što se trošio. No, po objašnjenja su došli europski istražitelji kojima je premijer poručio da tu nemaju što tražiti jer novac nije iz Fonda solidarnosti nego iz nacionalnog proračuna iako je isplata fakultetu u izvješću o izvršenju proračuna upisana kao isplata iz europskih fondova.

“Kad bolje provjere, shvatit će da su u krivu. Znači li to da oni zapravo sve ovo krivo gledaju? Pa sto posto su u krivu. Pa što su oni, neka sveta krava? Pa zašto to oni rade? To ne znam, možda i oni krivo čitaju podatke u proračunu.”

Taj novac nikad nije refundiran, tražen ili knjižen iz Fonda solidarnosti, tvrdi premijer. No, njegova ministrica kaže suprotno – novac su planirali refundirati iz EU fondova.

“Mi planiramo to povući, pišemo Nacionalnom koordinacijskom tijelu, to tijelo kaže ne – to nije prihvatljiv trošak”, pojašnjava ministrica.

Tu leži jedno od ključnih pitanja, misli saborska zastupnica Sandra Benčić.

“Tražit ćemo da nam se dostavi pismeno obrazloženje Nacionalnog koordinacijskog tijela zbog čega je procijenjeno da troškovi koji su podneseni nisu prihvatljiv trošak za Fond solidarnosti”, kazala je Benčić.

Iz EPPO-a se još nisu službeno oglasili o Plenkovićevim tvrdnjama, no iz informacija ljudi bliskih toj organizaciji, N1 doznaje da ima nadležnost čak i da je pronevjereni novac proračunski zato što je Geodetski fakultet u druga dva projekta izvlačio europski pa je u pitanju jedinstvo dokaza.

“Kako je to sam premijer primijetio da će biti zlonamjernih interpretacija da bi on sad radije volio da je to u nadležnosti DORH-a nego EPPO-a. Ja dobronamjerno mislim da on to doista i misli”, navodi Bauk.

U pitanju je tek istraga kojom su obuhvaćeni samo djelatnici fakulteta. Ministrica kulture još nije ni ispitana u svojstvu svjedoka. Zato je posebno čudna žestoka reakcija dosad uvijek odmjerenog premijera koji, nakon poduka novinarima i DORH-u, sada i europskim istražiteljima govori kako bi trebali raditi.

