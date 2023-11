Mostovac oštro o aferi: Ne vjerujem ministrici ni Andreju Plenkoviću

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Klub zastupnika Mosta održao je konferenciju za novinare o "aferi gmail u kojoj HEP namješta poslove određenim tvrtkama". Govorio je zastupnik Zvonimir Troskot, koji je nakon konferencije odgovarao na pitanja novinara.

Troskot je i na današnjoj je konferenciji za novinare u Saboru upozorio na nepravilnosti u poslovanju HEP- a, koji je posao nadogradnje termoelektrane EL-TO na zagrebačkoj Trešnjevci dodijelio tvrtki Ekonerg, s kojom, kako je rekao, počinju i završavaju gotovo svi poslovi i investicije HEP-a. U ovom slučaju, tvrdi Troskot, pokušali su prikriti činjenicu da je ova tvrtka na direktan, ali i indirektan način, bila prisutna tijekom cijelog procesa nadogradnje spomenute termoelektrane, a sve skupa je izašlo na vidjelo zahvaljujući e-mailovima u kojima je Ekonerg radio podjelu posla i plijena. Troskot je i ranije govorio ovoj aferi.

Troskot je detaljno pojasnio cijeli postupak Ekonergovog sudjelovanja u ovom poslu: „HEP je kao naručitelj dao Ekonergu da napravi izradu idejnog projekta, kao i evaluaciju najbolje ponude i najboljeg izvođača radova. To se i dogodilo i odabrali su talijanskog izvođača radova FATA S.P.A., s kojima je HEP grupa potpisala ugovore o izgradnji i dugoročnom održavanju 24. srpnja 2018. na iznos od 130 milijuna eura. Projekt je financiran ugovorima o kreditu koje je HEP potpisao s EBRD i EIB. Da je ovdje stala uloga Ekonerga, nitko danas ne bi preispitivao nepravilnosti koje su nastale. No, iz mailova proizlazi da je Ekonerg nastavio kontrolirati i fazu projektiranja jer je s FATOM dogovorio projektiranja s tvrtkama Elektroprojekt i INP, a one vraćaju Ekonergu uslugu projektiranja, te podugovaraju posao s novoosnovanom tvrtkom BIM projekt, u koji nakon potpisa ugovora s FATOM prelaze projektanti Ekonerga. Prema e-mailovima, vidljivo je da finalizacija faze projektiranja završava 1. studenog 2018., kada projektanti Ekonerga prelaze u BIM projekt, čime je Ekonerg sebi osigurao trećinu posla projektiranja preko BIM-a. Time je Ekonerg postao spreman i za zadnju fazu nadzora radova, u kojoj se pojavljuju dodatni troškovi poslovanja (VTR-vantroškovni radovi), koji povećavaju inicijalnu ponudu, koja je bila dogovorena s FATOM, pa cijeli posao na kraju dostiže puno veću cifru, nego što je predočeno prilikom evaluacije ponude. Time je Ekonerg zatvorio cijeli proces izgradnje novog postrojenja, počevši od izrade idejnog projekta, evaluacije ponuda, odabira izvođača radova (FATA), projektiranja (BIM projekt), pružanja usluge stručnog nadzora i pokrivanja loše izvedenih radova. Tome svjedoči činjenica da projekt i dalje kasni, a veće troškove (VTR-ovi kroz anekse) i manjkavost opreme plaćamo svi mi, od našeg novca koji smo uplatili u proračun, iz kojeg financiramo HEP.“

U priopćenju koje je Most poslao nakon pressice stoji kako je zbog svega ovoga nastao višak plina koji je HEP kupio, po svemu sudeći od PPD-a, po izrazito visokim cijenama, u rasponu od 120-150 eura po MW/h plina. “Iako smo još 18. srpnja postavili zastupničko pitanje je li PPD ili neko drugo društvo povezano s Pavom Vujnovcem bio dobavljač tog plina, do dana današnjeg nije odgovoreno iako je zakonski rok za odgovor 30 dana, a prošlo je četiri mjeseca”, pišu.

„Dakle, ono što se događa jest kroz nadzorne faze izvući dodatni novac, a HEP nema vlastiti razvoj projekata, obzirom na egzodus stručnjaka inženjera koji su otišli zbog tiranije Frane Barbarića. Zbog toga se HEP oslanja na privatne tvrtke kao što je Ekonerg koji im radi strategije i prisutan je, što direktno, što indirektno, u svim fazama izvršenja unosnih projekata“, zaključio je Troskot.

O aferi na Geodetskom fakultetu

Troskota su nakon pressice pitali i vjeruje li ministrici Obuljen Koržinek oko afere s Geodetskim fakultetom.

“Ne vjerujem ministrici u Vladi Andreja Plenkovića, u Vladi gdje je premijer koji je izveo plin a cent, kao aferu koja nema epilog, ne vjerujem ministrici u Vladi koja nije razriješila Franu Barbarića, ne vjeruje ministrici u Vladi čija nas ponašanja koštaju 13 poSto BDP-a godoišnje kroz korupciju… Ne vjerujem Andreju Plenkoviću kad govori ‘vjerujte meni, a ne podacima koje vidite sami’. Nažalost se mora događati da su europski istražitelji i neki novinari ti koji se bore protiv korupcije u RH. Ne vjerujem joj i nadam se da će ovo odobiti epilog kao afera Softver zbog koje su prijetili ministrici Tramišak da će biti krvi do koljena i takve stvari”, kaže Troskot.

“Europske institucije nisu na raspolaganju premijeru kao DORH i USKOK. Nadam se da će ova afera doći do epiloga i da će konačno netko u RH odgovarati za svoje postupke”, nastavlja.

Ne bi ga, kaže, iznenadilo da na ulice izađu i navijači, zbog ekipe koja se i dalje nalazi u grčkim zatovriam.

