Beljak i Bulj na N1: “Jandrokoviću je mokri san da bude zapovjednik”

Podijeli :

N1

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak i Mostovac Miro Bulj, gostujući u N1 Newsnightu, objasnili su što se dogodilo jučer u Saboru.

Beljak kaže: “Meni Gordan Jandroković ne može biti zapovjednik. Jandroković je po zakonima prvi među jednakima koji je sam sebi, zahvaljujući tome što ima komplekse, uzeo ovlasti koje nema, da bude nekakav zapovjednik. To mu je možda neki mokri san. U kuloarima se poslije pričalo, jer mi imamo suradnike i u HDZ-u, ima i u HDZ-u normalnih ljudi, pa su mi pričali poslije da su mu rekli – pa ne bi te Beljak udario – a on im je odgovorio – niste vidjeli kakav pogled ima. Dakle, on se preplašio pogleda, napunio hlače i otišao van”.

Sukob zbog ZDS-a: “Ja sam bio na pravoj strani, a ti nisi bio gdje si trebao” Planirate li uzvikivati ZDS ili širiti lažne vijesti, pripremite 4000 eura

Miro Bulj je jučer u Saboru rekao pozdrav “Za dom spremni”. U Newsnightu objašnjava svoju izjavu: “Mi smo saborski zastupnici dobili legitimitet da u svom mandatu zastupamo birače koji su nas izabrali. Bila je tema kojom se prikriva i uvodi se ZDS kao verbalni delikt s kaznom od 4.000 eura, a nisu mogli naći, Plenkovićeva i Pupovčeva Hrvatska kojom upravljaju, drugi model nego da sankcioniraju kroz prekršaj remećenja javnog reda i mira. Uglavnom je to bilo zbog insignija mojih suboraca koji su ratovali od Dubrovnika do Vukovara. Pozdrav Za dom spremni koji su nosili nema nikakve konotacije u Drugom svjetskom ratu. Ja osuđujem sve totalitarne režime. To je moj stav”.

Bulj ističe: “Za mene je svet Domovinski rat gdje smo stali jedan uz drugoga. HOS je dio snaga obrane RH. Na insignijama im piše Za dom spremni. Ja bih bio zadnja hulja da ne stanem u zaštitu tih koji su dali svoje živote u HOS-u, čije su obitelji ostale iza njih, a koje se često blati. HOS-ovci su bili na najtežim ratištima. Jedan od zapovjednika je bio moj Sinjanin Ivica Poljak Sokol. Ja imam obavezu prema tim ljudima i njihovoj žrtvi. I osobno sam bio u Domovinskom ratu s tim ljudima u 9. bojnoj HOS-a. Ja nemam problem stati iza toga jer nismo mi vječiti – ni saborski zastupnici ni gradonačelnici. Treba odvojiti ono što želi Jandroković koji nije bio gdje je trebalo biti kad je bio Domovinski rat, ni on ni svi koji su nastali u inkubatoru Mate Granića i Budimira Lončara na Zrinjevcu. Ja kao čovjek koji je bio u Domovinskom ratu, iznimno sam ponosan na svoje suborce iz HOS-a i pozdravljam njih kao suborce – Za dom spremni”.

“Nema ZDS-a u kontekstu Domovinskog rata, ili si glup ili proustaški nastrojen”

I Beljak je bio u HOS-u: “Ja imam malo drugčije mišljenje. Ja sam isto bio u HOS-u. Nisam bio nikakav heroj, nemam se potrebe nikome objašnjavati. Nosio sam oznaku Za dom spremni. Ovo što kaže kolega Bulj djelomično stoji. Ova je tema nažalost otišla predaleko. Pušten je duh iz boce. Sjećam se vremena Franje Tuđmana i Ive Sanadera. Još za vrijeme Tuđmana, on je lijepo objasnio – gospodo, nikad Hrvatska neće biti priznata ukoliko ćemo imati paravojne formacije, a HOS je to bio u početku, sjećamo se, tu su bila ubojstva međuhrvatska, ali je objasnio ljudima da to Hrvatskoj šteti jer nas to direktno povezuje s nacističkom NDH i ljudi su ga slušali. U HOS-u su bili i ljevičari, bio je i Mario Mihaljević. U 1991. se nije razmišljalo o ustaškoj NDH nego o obrani Hrvatske. Tu smo svi bili jedinstveni i to je najsvjetlija epizoda hrvatske povijesti. Ja ću prvi kritizirati Tuđmana zbog loših stvari koje je napravio, ali ovo je napravio dobro. Ja sam za to da se maknemo od bilo kakve ustašije i antifašista sam, ali zabranjivati ZDS je kontraproduktivno. Petnaest godina nakon rata se taj problem zaboravio, a sada postaje sve više učestala pojava. Ako se bude kažnjavalo sa 4.000 to će biti rat iz revolta“.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.