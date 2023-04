Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Na 16. sjednici Hrvatskoj sabora raspravljalo se o Vladinom prijedlogu izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je izazvao veliku pozornost, a u jednom trenutku zastupnici su se verbalno sukobili zbog pozdrava "Za dom spremni".

“Hrvatskim braniteljima zabranjujete legitiman pozdrav. Ja ga ponavljam – ‘Za dom spremni’“, poručio je zastupnik Mosta Miro Bulj.

Na to mu je odgovorio Davorko Vidović (Socijaldemokrati). “Bulj je sve nas branitelje izjednačio s onima koji podržavaju ‘Za dom spremni’. Veliki dio nas branitelja nikad nismo stajali iza tog pozdrava, borili smo se za demokratsku državu, a ne za ustašku tvorevinu.”

Zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS) je poručio da Bulj govori neistine. “Bulj govori o neistinama, a jedini koji ih govori je on. Ako njemu smeta da se oštro sankcionira onaj koji veliča četnički pokret ili onaj koji orgija s Titovim slikama to je njegov problem, a on dobro zna da se po pitanju oznaka HOS-a ništa ne mijenja.”

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je ustvrdio da je to bila replika te je dao opomenu Zekanoviću.

Za riječ se javio i Milorad Pupovac (SDSS). “Izvikivanje u Saboru ustaškog zločinačkog pozdrava ZDS kao što je to učinio zastupnik prije nekoliko minuta je teška uvreda i poziv na mržnju i nasilje.”

“Nije vam sporno ‘Slava Ukrajini’, a sporan vam je u kontekstu Domovinskog rata ‘Za dom spremni’. Igra vam ‘Slava Ukrajini’, a odrekli ste se hrvatskih branitelja”, kazao je Mostov zastupnik Nikola Grmoja.

Jandroković je pozvao da se zaustavi ova rasprava koja nije “ni pametna ni korisna”.

Marijan Pavliček (HS) kaže da se kažnjavaju oni koji su rekli “Za dom spremni”, a Jandroković je dogovorio da je kažnjivo upotrebljavati simbole i uzvike koji se povezuju s ustaškim režimom.

“Ne igrajte se s takvim stvarima jer ćete biti sankcionirani”, upozorio je Jandroković saborske zastupnike.

Bulj je u ovoj raspravi dobio dvije opomene, a onda se javio za riječ i ponovio je Grmojine riječi pa je zaradio i treću i četvrtu opomenu kad se počeo raspravljati s Jandrokovićem. “Ja sam govorio u kontekstu Domovinskog rata, ja sam bio na pravoj strani, a ti nisi trebao biti gdje si trebao biti.”

O povećanju kazni za prekršaje – po hitnom postupku

Jandroković je potom poručio Bulju da napusti sabornicu, a onda je kazao da će napraviti stanku. Glasanjem je nakon stanke odlučeno da se prijedlog izmjena zakona šalje u hitnu proceduru.

Iz drugog pokušaja, uz protivljenje oporbe i uz žustru raspravu, Hrvatski sabor u srijedu je prihvatio Vladin prijedlog da Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira izmijeni u hitnoj proceduri.

Za hitni postupak izjasnilo se 75 zastupnika, 30 ih je bilo protiv.

O prijedlogu za hitnošću, Sabor je glasovao prošli tjedan, no zbog manjkavog kvoruma i protivljenja oporbe, nije ga uspio izglasovati, danas mu je to pošlo za rukom jer je većina osigurala kvorum.

