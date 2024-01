Beljak uvjeren da će izbori biti u rujnu. Evo zašto

Podijeli :

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak bio je gost N1 Studija u kojem je s našom Ninom Kljenak komentirao superizbornu godinu i mogući datum održavanja parlamentarnih izbora.

“Cijelo sam vrijeme znao da je Andrej Plenković kukavica, a to sad vidimo i svi ostali. Izbori će biti u rujnu, duboko sam uvjeren u to. Plenković se ne usudi ići ranije na izbore jer zna da neće dobro proći pošto su njegove ambicije vezane uz Europu. Izbori za EU parlament su u lipnju. Za bilo kakvo lukrativno mjesto koje Plenkovića jedino zanima mora ga predložiti Vlada. Sigurno ga neće predložiti Vlada u kojoj nije HDZ”, rekao je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Beljak također kaže: “Mislite li da on želi biti premijer još 4 godine? Nema šanse. Ne bih ni ja na njegovom mjestu. On ima plaću 3 tisuće eura što je za premijera veoma jadno”, rekao je Beljak te dodao: “Plenković radi za mizeriju, on svoju plaću praktički potroši na odijela. Logično je i ljudski da želi napraviti korak dalje. No, da bi došao do toga, mora ostati premijer dok se ne poslože karte u Europi”.

Komentirajući mogući datum održavanja parlamentarnih izbora, Beljak kaže: “Ako bi se izbori održali u travnju ili svibnju i dođe li do proglašenja tehničke Vlade, on Bruxelles može zaboraviti.”

