Umirovljenici nisu oduševljeni Vladinim poklonom: “Bolje da daju pristojne mirovine umjesto besplatnog vozanja”

Od 1. siječnja svim umirovljenicima i starijima od 65 godina omogućeno je besplatno putovanje vlakom, a Vlada je za taj pilot-projekt izdvojila 2 milijuna eura. Jedino što umirovljenici moraju učiniti jest da prethodno izvade pametnu karticu HŽ-ovog Putničkog prijevoza koja jednokratno košta 2,6 eura.

U političkoj platformi Blok umirovljenici zajedno (u kojoj su istoimena stranka, te Stranka umirovljenika i Demokratska stranka umirovljenika) nisu oduševljeni tim Vladinim projektom.

“Vlada je za ovaj pilot-projekt izdvojila čak dva milijuna eura, odnosno manje od 2 eura po svakom od 1,24 milijuna umirovljenika. Izdašno, zar ne”, ironično kažu u svome priopćenju.

Nastavak njihovog priopćenja prenosimo u cijelosti.

Besplatno daju vlak, a poskupljuju osiguranje vozila

“I tako, dok je sva medijska pozornost na nekoliko desetaka tisuća umirovljenika koji će se “besplatno” VOZATI vlakom, istovremeno će njih više od milijun za osiguranje svog vozila već u ovoj godini morati izdvojiti 15 do 30 posto više nego do sada. Dakle, ako su do sada plaćali osiguranje vozila 200 eura, sada će to biti 250 eura. Još jednom imamo serviran isti modus operandi, Vlada “daje” za nekoliko desetaka tisuća sitniš, ovaj puta “čak” 2 eura, a u isto vrijeme deseterostruko većem broju umirovljenika kroz povećanje osiguranja vozila uzima 30 do 50 eura.

Ovo “besplatno” VOZANJE umirovljenika vlakom na prijedlog umirovljeničkih udruga SUH, MUH i HSU-a je samo još jedan u nizu velikodušnih “poklona” Vlade najugroženijoj skupini, odnosno umirovljenicima koji bi sada po nečijoj genijalnoj zamisli trebali masovno koristiti navedenu blagodat. Možemo sada samo zamisliti stotine tisuća umirovljenika kako se zahvaljujući Vladi i navedenim dušobrižnicima po Lijepoj našoj besplatno vozikaju vlakom tamo-amo, većina njih doslovno bez prebijenog centa ili eura u novčaniku. Nije šala!?

Kamo će putovati bez centa u džepu?

Ipak, da ne budemo baš do kraja cinični, moramo spomenuti da će umjesto dosadašnjih desetak tisuća umirovljenika vlak ubuduće “besplatno” koristi njih nekoliko desetaka tisuća, kažu 50 do 70 tisuća. Mnogi, možda i većina onih kojima vožnja vlakom odgovara, koristili su ga i do sada za npr. odlazak na more u svoju vikendicu ili apartmane, ili obrnuto odnosno s juga do neke destinacije unutar Hrvatske. Oni koji ni do sada nisu imali novca za vožnju vlakom sasvim sigurno nemaju ni vikendicu ni apartmane pa im ovaj dar Vlade neće ni koristiti.

Što će uopće umirovljeniku besplatna vožnja vlakom ako u svome novčaniku nema prebijeni cent ili euro za kavu ili sendvič kada dođe na odredište? Misli li stvarno netko da će se umirovljenici sada odjednom samo radi toga što je besplatno vozikati tamo-amo Lijepom našom?

“Jedino pametno je pametna kartica”

Teško se oteti dojmu da je pametna kartica HŽ Putničkog prijevoza, koju bi umirovljenici za “besplatno” vozanje trebali nabaviti po cijeni od 2,65 eura i jedino pametno u cijelom projektu?

Umjesto ovog “besplatnog” vozanja umirovljenika, puno efikasnije bi bilo da im se omogući pristojna mirovina pa im možda neće ni trebati ovo “besplatno” vozanje”, stoji u priopćenju Bloka umirovljenici zajedno koje su potpisali koordinatori te političke platforme Milivoj Špika i Lazar Grujić.

