“Plenkoviću netko iz njegovih redova radi iza leđa, sada ih pokušava zastrašiti”

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u Newsroomu je govorio o curenju informacija iz istraga u medije, slučaju župana Damira Dekanića, pitanju naknada za roditelje njegovatelje i drugim aktualnim političkim temama.

Govoreći o izmjenama kaznenog zakona s ciljem kažnjavanja curenja informacija iz istraga, Beljak je kazao:

“Mislim da je riječ o zastrašivanju i panici kod gospodina Plenkovića. Radnu skupinu je, pretpostavljam, on imenovao i rade na tome duže vrijeme. Očito mu netko iz njegovih redova radi iza leđa. Ja sigurno nisam, ili bilo tko iz opozicije, taj tko ima informacije. Ima ih netko od njegovih i tu curi i tu on pokušava zastrašiti svoje da ne cure informacije, ali to nije nikada nikome uspjelo, ni u najvećim diktaturama, neće uspjeti niti Plenkoviću.”

Ahmetović: Plenković je lažni junak koji je ponizio članove svoje stranke

Ističe da se u Hrvatskoj uvriježilo da dobar dio medija proglasi čovjeka krivim prije nego ga sud proglasi.

“Imate brojne primjere ljudi protiv kojih nije ni podignuta optužnica, a već su ih mediji osudili. To je nedopustivo i ne podržavam to jer to nije sloboda medija nego medijski linč”, kazao je Beljak, a na pitanje kako definira taj linč dodao je:

“Kada nekoga proglasite krivim bez optužnice. To bi trebalo regulirati. Nisam protiv slobode medija, ali treba biti granice. I političari su ljudi koji imaju obitelji, možete nekome upropastiti karijeru tako da ga javno optužite i linčujete za nešto što možda nije napravio.”

U tom kontekstu osvrnuo se i na optužbe koje stavljaju na teret njegovom stranačkom kolegi Stjepanu Kovaču:

“U zemlji kojoj su opljačkane milijarde kuna, gospodin Kovač nije niti koga fizički povrijedio, niti kome što ukrao, ništa od toga. Poznajem ga dugi niz godina, bili smo kolege, surađivali smo. Mislim da ima puno pravo na političku ambiciju.”

Dodao je i da “u usporedbi s količinom novaca koju su pokrali HDZ-ovci, svako ostalo kazneno djelo je minorno prema tome”.

Hrebak glasao protiv roditelja njegovatelja: “Nisam se osjećao ugodno”

“Uostalom, HDZ je pravomoćno osuđena stranka i ništa nije usporedivo s njima. Svi smo ljudi od krvi i mesa i svatko može pogriješiti, svatko može napraviti prometnu nesreću ili nešto slično, ali stvari koje se nekima stavljaju kao ne znam kakav krimen, poput mene osobno recimo, to su realno gledano minorni, sitni prekršaji u odnosu na ono što je napravio i dalje radi HDZ”, rekao je Beljak.

Referirao se i na slučaj HDZ-ovog župana Damira Dekanića, za što smatra da je HDZ namjerno napuhao kako bi se pažnja skrenula s drugih stvari.

“Kako može vršiti utjecaj na nekoga nad kim nema ingerenciju”, dodao je vezano uz teze o utjecaju Dekanića na policiju.

Status roditelja njegovatelja

Komentirao je i potez Andreja Plenkovića koji je nakon što je njegova vladajuća koalicija u Saboru odbila prijedlog oporbe o produljenju prava roditelja njegovatelja na naknadu nakon smrti djeteta, predstavio prijedlog prema kojem će to ipak produljiti i to za 10 mjeseci.

“Premijer je povukao potez koji očekuje svaki normalan čovjek u Hrvatskoj, ali je osramotio sve one koji mu drže većinu – HDZ-ovce i njihove žetone koji su dignuli ruke kako im je netko naredio. Pitanje je, je li im to naredio Plenković ili neki drugi pametnjaković iz HDZ-a”, rekao je Beljak pa nastavio u oštrom tonu prema članovima vladajuće koalicije:

“Jadno je kada vidite da nitko od tih 76 ruku nitko nema svoju glavu. To su dizači ruke koji primaju plaće i bespogovorno rade što im se kaže čak i kad im pamet govori drugačije. Nemoguće je da nitko od njih nije imao takav slučaj u obitelji, glasati protiv toga je bilo neljudski, bezobrazno, glupo. Ispali su svi glupi, a onda ih je Plenković dodatno ponizio – evo svi ste glupani, ja sam pametan.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.