Ahmetović: Plenković je lažni junak koji je ponizio članove svoje stranke

Podijeli :

Zeljko Hladika/PIXSELL

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović bila je gošća N1 Newsrooma i komentirala SDP-ove politike, ali i jednu odluku premijera Andreja Plenkovića.

”Mi iz SDP-a smo na mini turneji po cijeloj Hrvatskoj i promoviramo stambenu politiku, koja osigurava dostojanstven život osiguravanjem egzistencijalnog uvjeta stanovanja. Izradili smo zdravstvenu politiku, reformu javne uprave, izborni zakon s kojim se slažu svi stručnjaci, radno zakonodavstvo, četvrti paket prijedloga protuinflacijskih mjera…”, kazala je Ahmetović.

MVEP reagirao na tvrdnje Zambijskog MUP-a o slučaju uhićenih Hrvata Zastupnica SDSS-a: Ova slika je školski primjer mržnje prema Srbima

Ističe kako njihove politike nisu klikabilne i time nisu dovoljno zanimljive medijima. Dodaje i da nemaju “torbu puno novca da plate promociju poput HDZ-a“.

”Potpuno sam sigurna da će se u Hrvatskoj dogoditi “switch”, i da će građani biti ti koji će reći sada je dosta”, kazala je Ahmetović, uvjerena da će ”ovoga puta ljudi izaći na izbore, unatoč tome što HDZ financira svoju propagandu i kampanju javnim novcem”.

Smatra kako je poraz SDP-a na mjesnim izborima u Rijeci od HDZ-a više od percepcijske važnosti, nego što uistinu oslikava realno stanje.

”HDZ ima svoju vojsku, onaj tko ne izađe na izbore ne može kucati na vrata stranke, vodi se evidencija tko izlazi na izbore, SDP to ne čini. To je problem SDP, ako se to i može nazvati problemom. No na parlamentarnoj i lokalnoj razini građani Hrvatske ne trpe, niti će više trpjeti ovakvu razinu korupcije, kriminala i bešćutnosti vlasti Andreja Plenkovića”, poručila je.

Razvoj događaja gdje je vladajuća većina odbila prijedlog Anke Mrak Taritaš da se roditeljima njegovateljima produlji naknada još šest mjeseci nakon smrti djeteta, da bi se predsjednik Vlade Andrej Plenković zatim odlučio na promjenu zakona i obećao roditeljima njegovateljima da će nakon smrti djeteta dobivati naknadu, i to idućih deset mjeseci, ironično je komentirala stihom crnogorskog pjesnika Petra Petrovića Njegoša –”Boj ne bije svjetlo oružje, već srce u junaka”.

Ahmetović tvrdi da je Plenković eksploatirao navedenu situaciju kako bi se prikazao spasiocem i junakom, baš poput onog iz Njegošove pjesme.

Dodaje da je pritom ponizio svoga ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića, kao i zastupnicu Ljubicu Lukačić, koja je tvrdila kako nije realno da se roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta status odnosno dobivanje naknade produlji još šest mjeseci.

”Plenković je osramotio i ogolio i svoje koalicijske partnere, posebno one koje predstavljaju manjine, a koji bi se trebali boriti za prava najslabijih”, zaključila je Mirela Ahmetović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Tko zapravo koristi streljivo s osiromašenim uranom i koliko je to opasno? “Zastrašujući prizori”: Vjetar prevrnuo golemi brod, ozlijeđeno 25 ljudi