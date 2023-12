Benčić: “20 godina ni Bandić ni oni koji su mu držali ljestve nisu riješili problem”

Podijeli :

Patrik Macek / PIXSELL

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić poručila je kako grad Zagreb ne bježi od odgovornosti.

Benčić je gostovala u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog gdje je još jednom je izrazila žaljenje zbog nesreće na odlagalištu Jakuševec, u kojoj su ozlijeđena tri radnika.

“Odmah je gradonačelnik rekao da bez obzira jesu li odgovorni oni koji upravljaju Jakuševcem, a to su privatne firme koje su posao dobile 2018. i ponovno su bile jedine koje su se javile 2022., ili su odgovorni neki od gradskih firmi ili ureda, kad se ustanovi tko je odgovoran, jasno je rekao da će biti sankcija, odnosno ostavki. Onaj tko je zbog propusta uzrokovao tragediju mora odgovarati. Vjerujem da će DIRH brzo napraviti nalaze, a Grad je angažirao i neovisnog vještaka kako bi se prevenirale u budućnosti takve situacije”, rekla je Benčić.

Dodala je kako problem Jakuševca postoji 20 godina.

“Dvadeset godina ni Bandić ni oni koji su mu držali ljestve nisu riješili problem. Mi bismo ga najradije odmah riješili, ali zbog načina na koji se planiraju centri za gospodarenje otpadom, zbog dozvola i procedura koje traju, jednostavno je to proces koji traži određeno vrijeme. Nama je to apsolutni politički prioritet. Radimo na tome užurbano, ali to se ne može napraviti bez suradnje s državom”, naglasila je.

“Država ima strategiju gospodarenja otpadom iz 2005. Tada su odredili da će do 2025. Hrvatska imati minimalno 20 centara za gospodarenje otpadom. Sagrađena su tri, a u punoj funkciji su dva”, zaključila je Benčić.

