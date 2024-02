Benčić: “Nazivati nekoga tko se ne slaže s politikama vlade putinofilom je dno dna”

Podijeli :

Sadra Benčić iz Možemo obratila se javnosti nakon sastanka oporbe te je ponovno komentirala potencijalne koalicije prije izbora.

Benčić je rekla da će sutra biti prisutni na raspravi gdje će se govoriti i o raspuštanju Sabora. “Sudjeluje cijeli lijevi spektar, kao i Most i Suverenisti. DP nije potpisao tu inicijativu, koliko znam”, rekla je.

Kazala je da oni vrše rasprave oko koalicije u pojedinim izbornim jedinicama. “Želimo maksimalno mobilizirati građane. Imamo primjer opozicije u Poljskoj koja je izašla u nekoliko blokova i svrgnula s vlasti autokratsku vladu”, dodala je.

“Mi smo tu odluku donijeli u šestom mjesecu, neke stvari su se promijenile, ali mi želimo ići u one blokove koji će maksimalno motivirati izlaznost. To je sve u okviru naše odluke. Mi raspravljamo u okviru raspravljamo u okviru te odluke kako bi postigli onaj efekt kao u Poljskoj. To nije ne SDP-u, to je jednako da kao i prošle godine”, navela je.

“Kad bi Možemo ušao u koaliciju sa SDP-om, sasvim izvjesno bi više ljudi izašlo na izbore”

“Svatko tko je bio na prosvjedu otišao je puna srca i nade da postoji neka nada za promjenu. Nazivati svoje građane ekstremistima, putinofilima, vrijeđati ih samo zato jer su drugačije političke orijentacije je za mene nezamislivo dasi netko na vlasti to dozvoljava. Nazivati nekoga tko se ne slaže s politikama vlade putinofilom i rusofilom je dno dna. Nešto gore nismo vidjeli. Vidimo kada se Plenković osjeća ugroženo onda sve njegove uglađene maske padnu i ponaša se autokratski i bezobrazno”, rekla je Benčić.

“Teza da oni koji nisu za HDZ nisu Hrvati i ne vole Hrvatsku je nešto što gledamo 30 godina. Teza jedna zemlja – jedna partija nije demokratska”, dodala je.

Marijana Puljak iz Centra kaže da se po pitanju koalicije puno toga promijenilo od šestog mjeseca. “Građani su nam izlaskom na ovaj prosvjed pokazali što žele. Nadam se da će doći do nekakvih drugačijih promjena. Pitanje jesu li točkaste koalicije rješenje jer ako HDZ osvoji još jedan mandat Hrvatske neće biti”, rekla je i dodala da su danas razgovarali smo o sutrašnjem zasjedanju Sabora.

Dalija Orešković je rekla da je Peđa Grbin dao ponudu koju je i trebao kao čelnik najveće oporbene stranke. “Dovoljno je da se pokaže ovakva suradnja kao kod prosvjeda, ne moramo imati jednog šefa”, navela i dodala da je šokirana reakcijama premijera na prosvjed.

“Označavanje građana radikalima je poruka koju je i meni rekao u Saboru, a to je – auf wiedersehen. Ovo čime se on kiti poput plaćanja vaterpolista i dizanja plaća jest naš novac”, dodala je.

Grbin otvoreno u TNT-u: Žuri nam se na izbore jer želimo zaustaviti Turudića

Grbin je rekao da traže raspisivanje izbora jer je razloga bezbroj, od afere Ina, plin za cent, afera Mreža, lex AP i na kraju imenovanje Turudića. “Kada na to dodamo cirkus s koeficijentima u javnim službama i rast mirovine koji zaostaje, jasno je da ova Vlada ne može ispuniti državu koja funkcionira. Idemo na izbore i da građani odluče kojim putem treba ići Hrvatska i da izbori budu čim prije da ovo zlo od Turudića ne napravi još veću štetu”, rekao je.

“Čuli ste izjavu Možemo i očito je da ćemo morati razgovarati o točkastoj koaliciji, ali ne kažem da će se to i dogoditi. Ne smatram to košaricom”, dodao je.

O incidentu u Zadru gdje je napadnut od strane nepoznatog muškarca osudio je izjavu ministra Šime Erlića koji je “izjavio da je žrtva kriva”, ali da nije čuo ni izjavu gradonačelnika Zadra, ali ni premijera da su osudili taj napad.

