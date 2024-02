Grbin otvoreno u TNT-u: Žuri nam se na izbore jer želimo zaustaviti Turudića

Podijeli :

Predsjednik SDP-a Peša Grbin gostovao je u Intervjuu tjedna Točke na tjedan s Natašom Božić Šarić i komentirao veliki prosvjed opozicije, kao i sve druge aktualne političke teme.

Je li prosvjed uspio?

“Je, apsolutno.”

Ispunio vaša očekivanja?

“I iznad njih. Zahvalio bih svima koji su došli i ispričao bih se svima koji nisu mogli doći jer nije bilo mjesta.”

Onda je bila kriva procjena organizirati ga na Markovom trgu?

“Ne. Postoji jasan razlog. Riba smrdi od glave. A glava koja izaziva sve probleme koje ima Hrvatska, je na Markovom trgu. S jedne strane premijer, s druge većina koja ispunjava sve želje velikog vođe. Ovo je bio najveći prosvjed na Markovom trgu u povijesti.”

Koliko je bilo ljudi?

“Nisam mogao vidjeti jer se nije vidjelo baš sve s pozornice, ali procjene su oko 10.000 ljudi. Manji dio su bili članovi i članice stranaka. Velika većina bili su građani koji ma je dosta.”

Izaziva li otpor ta priča oko Turudića? Ljudi se bore s brojnim problemima i mislite li da znaju i da ih do te mjere živcira izbor Turudića da se može motivirati ljude za izbore?

“Znate li što je jedan od najvećih grijeha HDZ-a? Što ne možemo normalno govoriti o ovim temama. Nemamo mogućnost normalne kampanje, u kojoj bismo govorili o problemima. O listama čekanja, cijenama stanova, cijenama u trgovinama…”

Zbog čega?

Treba li Hrvatskoj EPPO? “Premijeru treba biti važna samo jedna stvar…”

“Zbog afera koje nam troše kisik. Da, doista, građani loše žive i moramo ponuditi rješenja, nije dovoljno samo kritizirati. Pripremili smo program, no ovo s Turudićem je kap koja je prelila čašu. Čak si ni Franjo Tuđman, koji je imao apsolutnu moć, nije si dozvolio takvog čovjeka postaviti na takvu poziciju. Nedavno smo imali aferu Mreža, vidjeli smo da se neki mediji kupuju, ali neki ne. Ti koje se ne može kupiti, želi im se začepiti usta lex AP-om. I nakon svega dolazi Turudić. Ljude je naprosto strah. Vidjeli smo ga kako laže, divim mu se. Onako lagati, to je nevjerojatna moć. Ljudi su na to reagirali.”

Koga je strah? Što “običan” čovjek ima s tim tko je u Državnom odvjetništvu?

“Itekako ima, itekako ima. Zato što s jedne strane taj DORH proganja nekoga tko vam je provalio u stan. Ako to ne radi, bit će više provala. Ako ne proganja korupciju, bit će je više, više će se krasti.”

Ako Turudić dođe na poziciju, što će raditi?

“Ono što može, DORH je hijerarhijska organizacija, gdje je GDO šef i svima može davati naputke. Može pokretati stegovne postupke. Ima ovlasti zaustaviti svaku istragu koja se provodi. Može dovesti do toga da ponovno imamo slučaj Žalac. Po hrvatskom zakonu, ako dođe do sukoba DORH-a i EPPO-a, on može odlučiti da predmet ide DORH-u.”

Mislite da za slučaj s Geodetskim fakultetom i Ministarstvom kulturem samo Turudić može reći da se ne može dalje istraživati?

“Da je bio na mjestu Zlate Hrvoj Šipek, pitanje je kako bi se realizirao slučaj oko Gabrijele Žalac. Njen slučaj je bio u ladici i iz EPPO-a su tražili predmet, na što je netko mogao prigovoriti. Ako GDO nazove potčinjenog i kaže da prigovori, on to mora napraviti i onda on odlučuje o predmetu.”

Vidjeli smo premijera da traži od DORH-a provjeru nadležnosti EPPO-a oko Geodetskog fakulteta.

Što nakon prosvjeda opozicije? “Postoji problem među njima samima…”

“Da sam tako nešto rekao, Plenković bi me prozvao da radim pritisak na hrvatsko pravosuđe. On to sad radi i kaže da je zemljama koje ga nisu vidjele puno bolje. Moš’ misliti! Ovo što radi je ispod svake razine. On proziva za primitivizam?! On kaže da je trebalo prije reći sve činjenice oko Turudića. Zašto? Da je to prije tri mjeseca bio problem, zašto danas nije? Zato jer se želi zaustaviti kazneni progon u djelima koruptivnog kriminaliteta, onog najgoreg, koji košta svakog od nas. Prije par dana smo mogli čitati o tome kako se ne može u stečajnom postupku vratiti 60 ili 70 milijuna kuna, čini mi se, koje su otete iz Ine. Gotovo 50 posto tog novca je hrvatsko. Izgubili smo dva vrtića jer je netko ukrao milijardu iz Ine, a ljudi poput Vanđelića koji su sjedili u Nadzornom odboru, ništa nisu napravili. Ljudi poput njega, koji su primali godišnje pola milijuna kuna, ništa nisu napravili. Afera plin za cent… Jedan prosvjednik je rekao da mu nije jasno zašto se ljudi bune kad imaju plin za cent. U toj aferi je nestalo deset milijuna eura. Što se s tim moglo napraviti? To je cijena korupcije. I zato je lex AP toliko bitan. Krade se dok se smije o korupciji govoriti, zamislite što bi bilo da se ne smije.”

Pozivate odmah na izbore. Koja je razlika sad ili za nekoliko mjeseci?

“Svaki dan je dan previše. Uostalom, ako je Plenković toliko samouvjeren i toliko siguran u pobjedu, čega se boji? Boji se poraza, boji se gubitka vlasti, a još više da će ih netko odspojiti od novčanika naših sugrađana. Mi inače znamo svaki petak raspored kad su sjednice Sabora, ovaj petak nismo znali, za sljedeći tjedan ne znamo kad je rasprava o raspuštanju Sabora. Zašto? Boje se.”

Žuri li vam se na izbore spriječiti Turudića da postane GDO?

“Da, jasno i glasno. Tu nemam što kriti i ne smijem, to je jedan od razloga. Vlada ima ovlast, između ostalog, zato što netko narušava Ustav, pokrenuti njegovu smjenu. To što se sat vremena vozao s Mamićem, to je dovoljno da ga se smijeni. Vlada kojoj ću biti na čelu, predložit će razriješenje Turudića. Legitimno je građanima reći što će se napraviti, da znaju na čemu su.”

Plenković je diskvalificirao skup kao proruski.

“Podsjetio me na jednog našeg političara koji se nakon skupa za stojedinicu vratio u Zagreb pa govorio o žutim i zelenim vragovima… Odlijepio je tad već, kao i ovaj. Moram upozoriti da je Plenković u govoru nekoliko puta tijekom govora nekoliko puta povrijedio Zakon o hrvatskom jeziku… Riječ “frejm”, “difamirati” itd. nisu u duhu hrvatskog jezika. Bilo je još grešaka, ali u strahu je i strijepi pa se to može razumjeti.”

Nekoliko puta je predbacio oporbi to što nije glasao za Zakon o hrvatskom jeziku. Hoće li se bitka skrenuti u te vode tko je veći Hrvat?

Plenković o prosvjedu u Zagrebu: To je plod Milanovićevog primitivizma i divljaštva

“Moja baka je prije stotinu godina rođena u Istri i moja obitelj je htjela da se zove Slavica, ali nisu joj to dali. Paušalno su je upisalo kao Maria, ali svi su je zvali Slavica, što je u fašističkoj Italiji bilo hrabro. Nitko, pogotovo taj lik, meni ili ikome oduzeti pravo da u svojoj zemlji govori svojim jezikom, ali predložiti jedan kretenski zakon, koji ništa ne donosi, ne može biti točka razdvajanja za nikog suvislog. Ne može na tome graditi kampanju. Kojim jezikom govorimo? Treba li nam zakon koji će urediti da govorimo u našoj zemlji našim jezikom?”

Ovdje nije pitanje samo jezika nego i diskursa vođenja političke bitke. On je prije govorio o BDP-u, gospodarstvu, Schengenu, eurozoni… a sad je skrenuo u desne teme. Ide li vam to u prilog?

“To je točno. Nije uspio promijeniti koruptivne postavke te stranke, ona je promijenila njega. Ali, iznenadit ćete se, to nam ne ide u prilog jer to ne ide u prilog Hrvatskoj. Opet ne možemo imati neku normalnu kampanju u kojoj ćemo se koncentrirati na ključne stvari. Prije nekoliko dana pročitao sam intervju profesora Čulara koji je rekao da smo od 2000. do danas imali izbore u demokraciji, a ovi izbori postaju izbori o ili za demokraciju.”

Plenković kaže da je lažna teza da je HDZ uništio ili okupirao institucije. Kako temeljite te teze?

Milanović o Turudiću: Ne radi se o reduciranom izričaju, ovo je prijesna, seljačka laž

“Na temelju toga kako funkcioniraju. Smjenjuje se one koji upozoravaju. Čim netko radi posao kako bi trebalo, leti ili se ne vodi na čelo te institucije nikoga. Ovo što se s Turudićem događa je kulminacija. I onda imaš obraza reći da nije bilo boljeg kandidata. Emilijo Kalabrić je u odnosu na Turudića kao nebo i zemlja, on zna svoj posao. Da, neke stvari sam mu zamjerio dok je odgovarao pred Odborom, ali ne ide u istu rečenicu s Turudićem.”

Imate narativ da Hrvatskoj slijedi srpski scenarij. Međutim, Vučićevom uspjehu pogoduje slabost opozicije, imamo li to u Hrvatskoj? Od 11 stranaka s prosvjeda, njih pet ili šest ići će na različite liste.

“Ne. Ova afera s Turudićem je pokazala da se medije ne može kupiti ili ucijeniti, kao što se to može u Srbiji. Da, djelomično ste u pravu oko koalicije, zato idemo u razgovore, vrata otvaramo širom i pozivamo sve zajedno jer to moramo, to je naša obveza. I prema ljudima na Markovom trgu i onima na stubama prema njemu i onima koji nas prate, ali nisu mogli doći. To je naša obveza prema Hrvatskoj.”

Riskirate novu košaricu, Možemo je jednu već dao.

“Stavljam ego po strani. Zovemo sve koji vide, znaju i mogu doprinijeti da se Hrvatska promijeni. Ovo je prijelomno trenutak.”

Zašto je važno zajedno ići u izbore?

Benčić odgovorila Grbinu: Značajan broj birača u takvoj koaliciji ne bi izašao na izbore

“Jer time šaljemo poruku. Postoji alternativa ovoj korumpiranoj i nesposobnoj Vladi. Neću zanijekati, euro je za Hrvatsku dobar, Schengen isto, Rafalei možda, o tome bi se moglo raspravljati… To su njegove glavne stvari. Što je s doručkom, ručkom i večerom, što je s ljudima koji žive na granici siromaštva. Javila mi se gospođa koja živi od 250 eura mirovine. Ne znam kako spaja kraj s krajem, divim joj se.”

Plenković se hvali podizanjem mirovina.

“Pritom neće spomenuti inflaciju i rast BDP-a od sto posto, a mirovine od 40 posto. Neće spomenuti da se zadržao omjer koji smo mi ostavili između BDP-a i mirovina, da bi umirovljenici bolje živjeli. Zašto se umirovljenika tek prije izbora sjetio. Zašto neće reći, a bio je državni tajnik u Vladi Jadranke Kosor, zašto su lažirali izvješće o deficitu, koji je ispao oko deset milijardi kuna veći od prikazanog. Ono što su dobili bila je sređena država, sređene financije.”

Može li se srušiti HDZ ako u jednadžbi nisu tri najjače stranke – SDP, Možemo i Most?

“Može. Bit će teže, ali može se.”

Vidite li se u koaliciji s Mostom?

“Ono što govorim o koaliciji su tri stvari – borba protiv korupcije, standard i prihvaćanje da su svi ljudi u ovoj državi jednaki.”

Diskvalificira li to Most?

“Ne, ako to prihvate. Ako žele raditi na sve tri stvari.”

Namjetavate li s njima i uvjetno strankama desno od centra razgovarati o zajedničkom izlasku na izbore?

“Ne, to su i oni jasno rekli. Predizborne koalicije pripadaju krugu ljevice i centra. Što se tiče postizborne koalicije, u obzir dolaze oni koji se zalažu za te tri stvari koje sam spomenuo.”

Kad će uslijediti razgovori?

FOTO, VIDEO / Možemo objavio snimku prosvjeda dronom, pogledajte koliko se ljudi okupilo

“Moraju odmah, ne smiju se odgađati. U krajnjoj linij, vrlo sam otvoren i govorim što mislim napraviti. Ne bojim se košarice, nemam prava, nemam prava bojati se ikoga. Nemam prava bojati se hodati hrvatskim gradovima iako napadaju moje drugove. Nemam pravo jer se na smrt prijetilo načelniku općine Petrijanec Željku Posavcu. Nemam pravo bojati se napraviti pravu stvar. Trenutak je kad kalkuliranja ne bi smjelo biti.”

Što donosi zajednički izlazak, a što kad su liste odvojene, matematički gledano?

“Usporedit ću to s 2007. i 2011. Stranke koje su 2011. dobile preko 80 mandata, 2007. su dobile desetak manje, ali tri i pol postotna poena više. U sustavu kakav imamo, moramo mu se prilagoditi, dok ga ne promijenimo. Ako je izborni sustav ovakav, ne možemo nego ovako.”

Je li vas razočaralo što predsjednik nije jasnije stao uz prosvjed?

“Ne. Razočaralo bi me da je to napravio zato što, em smo kolege, em smo proizašli iz istog SDP-ovog jata pa dijelimo brojne vrijednosti, ne nužno na isti način, ali osnovne da i one najvažnije, a to je poštivanje Ustava, gdje jasno stoji koja je uloga predsjednika. Ona nije pozivati na prosvjed koji organiziraju političke stranke, bez obzira na temu i njegovo slaganje s prosvjedom. Nije kao predsjednica, proizašla iz HDZ-ovog jata, koja je izlegla iz HDZ-ovog jata pa je koristila poziciju za promoviranje svoje stranke.”

Je li se predsjednik u potpunosti odmaknuo od SDP-a?

“Nisam to doživio tako nego da se izdigne iznad stranačke pozicije.”

Događa li se to? Direktno proziva premijera zbog Turudića.

“Postoji jedna stvar u Ustavu koja kaže da je predsjednik taj koji treba brinuti da određene grane vlasti budu odvojene. E, sad, o jeziku i stilu bismo mogli razgovarati danima.”

Idemo o tome, je li on srozao javni diskurs, može li se reći da Turudić treba dobiti nogom u guzicu? Imate malo dijete, imam i ja, treba li o tome slušati?

HDZ objavio fotku s prosvjeda: “U ovoj se kampanji neće usuditi organizirati skup na većem prostoru”

“Moje dijete slušat će o tome da je ban Héderváry dobio nogom u guzicu. Dobio je i Mussolini. Tirani trebaju dobiti nogom u guzicu. Kad imate nekoga tko se ponaša kao Turudić ili Plenković, treba dobiti nogom u guzicu. Je li on nazvao Miru Bulja panjem? Plenković je fizički nasrnuo na zastupnike opozicije. Koristi poziciju moći da bi vrijeđao i proziva. Mene nazvati pro Putinom…”

Prozvao vas je da ste glasali protiv podrške Ukrajini.

“Ne, nisam. Digao sam ruku za misiju, Plenković laže. Nekoliko stranaka u Saboru predložilo je alternativni zaključak usklađen s Ustavom. Za pomoć sam drugoj državi, ali neću dopustiti da se pritom krši Ustav. Prisegnuo sam za njega i tamo piše procedura o prelasku granice za naše i vojnike drugih država. Ako se procedura ne poštuje, neću glasati za to. Plenkovićevi HDZ-ovci bili su protiv našeg prijedloga. To prešućuju”

Očito će narativ ići u tom smjeru, da Milanović određuje proruski tempo. Ali, kad se spominje Ukrajina, jeste li bliže Milanoviću ili Plenkoviću?

FOTO/VIDEO Žestoki govori na prosvjedu: “Plenković je napravio nešto što nije ni Khuen-Héderváry”

“Kad je riječ o politici Europske unije prema Ukrajini ili Rusiji, mislim da je zakašnjela, loša i neodgovorna. Prije točno dvije godine na jednom sastanku, gdje su sjedili Olaf Scholz, Pedro Sanchez i drugi, ukazao sam na jedan veliki i dvolični problem, gdje govorimo o sankciji protiv Rusije, a robna razmjena s Rusijom je dvostruko veća. Gledali su u pod. Ako želimo pravu stvar, moramo biti žešći. U protivnom, mi koji sjedimo u udaljenim foteljama, gledamo pomalo perverzno kako ljudi ginu.”

Dakle, bliže ste Plenkoviću, on zaziva mir?

“Ne. Ako želimo pomoći Ukrajini, ona mora biti stvarna, ne fingirana. Ili pomažemo ili nemojmo na pola. Mislim da se ovaj rat nikad neće riješiti na bojnom polju nego samo pregovorima. Mislim da ni s jedne strane nema volje.”

Vidjeli ste što se dogodilo Navaljnom, može li se pregovarati s Putinom?

“Prava strana je ukrajinska, to je moja politika. Ali, s internim pravilima i Ustavom svake od država.”

Treba li Hrvatska vratiti vojni rok?

Rusi nakon osvajanja ključnog grada krenuli u velik napad. Ukrajina: Odbili smo ofenzivu!

“Ne. Ukinut je zbog toga što preko 70 posto onih koji su bili obvezni služiti ga, nisu to htjeli. Zato moramo imati vojni rok koji je dobrovoljan i bude kako treba, da nudi karijeru u vojsci. Kako se ratovi danas vode? Vode se tehnologijama koje se ne mogu svladati u tri mjeseca. Koliko su naši piloti i mehaničari na obuci za preuzimanje Rafalea? Nije to igranje videoigrice.”

Što je alternativa?

“Osiguranje adekvatnih uvjeta za one koji se dobrovoljno odluče za služenje vojnog roka. Prije toga, detektirati potencijalne ugroze. Prije dvije godine pao je dron veličine autobusa i još ne znamo tko ga je ispalio.”

Biste li povećali izdvajanja za vojsku?

“Pametna izdvajanja – da. Mora se ulagati u vojsku. Naši saveznici su nas upozoravali da nije baš pametno ulagati u skupu tehnologiju ako nemamo najnaprednije sustave. Kupili smo napredne avione, a sustavi, koliko znam, nisu napravljeni. Drugim riječima, kupili smo hamera za odlazak na tržnicu.”

Trump je rekao da ne bi branio one članice NATO saveza koje ne ulažu propisanih dva posto BDP-a za vojsku. Može li to biti ključno pitanje na izborima? Vidimo i da desnica nameće pitanje migranata?

Pitali smo mlade HSS-a i Možemo što misle o migrantima, ali i o Vučiću

“To za NATO neće, ali pitanje migranata hoće jer je bitno. To je pitanje izostanka migracijske pitanje i osvješćivanja naših ljudi da je Hrvatska postala zemlja u koju se useljava, ne samo iseljava. Obveza je pomoći im. Prije 40 godina imali smo organizirano učenje hrvatskog jezika, danas to nemamo. Zemlje koje su pomogle migrantima da se integriraju u društvo, uspješne su – kao SAD i Danska. U konačnici, i mi smo kao migranti došli ovdje.”

Po hodogramu, ako ne bude nešto izvanredno, prvi izbori su europski. Na što računate?

“Imamo kandidacijski postupak, koji završava 15. ožujka pa bi bilo neozbiljno od mene komentirati ga. Ali, postavit ću pitanje je li itko napravio više od Borzan, Matića i Picule? Očekujem ponavljanje rezultata s prethodnih, to je najmanje temeljem onoga što su moji drugovi u Europskom parlamentu napravili.”

Znači, HDZ-u se ponavlja crni labud?

“Boli me briga što se njima ponavlja.”

Mislite li da će Plenković na izbore prije ili poslije?

“Ne znam.”

Jesu li svi ovi događaji odgodili izbore za jesen?

“Odluka je na predsjedniku Republike. Odluka o raspuštanju Sabora je na većini, a stvarno u rukama Andreja Plenkovića. Odgovor na to pitanje ne znam, to je isključivo u njegovoj glavi. Bilo bi fer prema građanima da to kaže, ali on je patološki spriječen igrati pošten, kao što je Turudić patološki spriječen govoriti istinu. Mi smo spremni, kad god. Od 2000. se nitko na ovaj način nije poigravao ili kalkulirao, niti koristio termin izbora u svoju korist. To pokazuje da ih je strah i da strijepe.”

Ankete pokazuju drugačije, da nemaju straha.

“Da nema, izbore bismo imali već na jesen, ali nema ih. Da nema razloga za strah, bili bi sutra. Ovako, zvat ću ga kukavicom.”

