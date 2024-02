“Kad bi Možemo ušao u koaliciju sa SDP-om, sasvim izvjesno bi više ljudi izašlo na izbore”

Podijeli :

Marko Jurić/Pixsell

Profesor s Fakulteta političkih znanosti Dražen Lalić bio je gost Dnevnika N1 televizije u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao prosvjed oporbe održan u subotu na Markovom trgu te o mogućnosti oporbene koalicije.

“Ovaj prosvjed je jedan važan politički događaj o kojem govori cijela zemlja. Nema nikog tko ne govori o tome, čak više nego o aferi Turudić. To sad HDZ-u na neki način koristi jer se više priča o prosvjedu, a manje o aferi Rimac-Turudić. Treba uzeti u obzir da je predkampanja već počela i izbori su ili vrlo skoro ili što mislim da je realnije za očekivati, u rujnu. S jedne strane to treba gledati u kontekstu nadolazećih izbora. Nekoliko okolnosti tu ne idu na ruku HDZ-u. Oni su jako sigurni u sebe, iako povijest pokazuje da su dvaput izgubili izbore nakon sličnih razdoblja kao što je ovo. Nakon dva, dva i pol mandata, HDZ je otupio”, rekao ej profesosr Dražen Lalić.

Neki kažu da je ova afera kap koja je prelila čašu, no, tvrdi, ovo je decilitar vode koji je prelio čašu.

Što nakon prosvjeda opozicije? “Postoji problem među njima samima…” “Ne želim ići sestri u Njemačku”. Može li oporba pobijediti? Osim do trgova, trebat će potegnuti i do birališta

“I malom djetetu je jasno da je to granica koaj je prijeđena i sad se poentiralo s aferom svih afera. Druga stvar je ovo što se sad radi reforma plaća pri kraju mandata, a na džep su ljudi najviše osjetljivi. Prije dva tjedna se govorilo da je oporba slaba, razjedinjena, a sad se stvari mijenjaju. Da nije bilo afere Rimac-Turudić, ne bi bilo ovog prosvjeda. Oporba je dobro poentirala, skrenula pažnju na sebe. Oporba ima jedan dobar početak i mogućnost da uspostavi predizbornu koaliciju, u tom slučaju političke karte će se savim drugačije podijeliti nego prije nekoliko tjedana”, kazao je.

Profesor Lalić kaže da ne razmumije točkastu koaliciju, kako on kaže, ili si u koaliciji ili nisi.

“Sama napetost izbora i medijskog spektakla izbora se povećava i dolazi do kulminacije na dan izbora. Ako Možemo konkretno kaže da je neki dio njihovih birača sad protiv koalicije s SDP-om, to je možda samo sad. Kad bi išli u koaliciju s SDP-om napetost bi se uzdigla i sasvim izvjesno će više ljudi izaći na izbore. Više ljudi izađe na izbore kad je utrka tijesna, a ne kad se unaprijed zna tko će pobijediti na izborima. Kod nas se vlast foirmira s glasovima dijaspore i manjina, mislim da je to jako ružno. Da oni koji ne plaćaju porez u ovoj zemlji odlučuju kako će se formirati vlast. Kad bi se išlo na predizbornu koaliciju za očekivati je da bi se dobio koji mandat više. U situaciji tijesne bitke je to politički profit za oporbu do one mjere koji može osigurati pobjedu na izborima. Da se prosvjed održao na Trgu bana Jelačića bilo bi triput više ljudi. Kad ljudima prekipi, to je uvijek loša vijest za vlast”, zaključio je.

