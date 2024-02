Iz EPPO-a za N1 potvrdili da se Tamara Laptoš susrela s Turudićem. Otkrili još jedan bitan detalj

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Tjednik Nacional je u svom novom broju objavio da se europska tužiteljica Tamara Laptoš prošli tjedan u tajnosti sastala s izabranim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem, i to, kako je naveo tjednik "po svemu sudeći na njezin zahtjev". Iz EPPO-a su za N1 odgovorili kako nije bilo baš tako.

Susret se, prema Nacionalovim izvorima, navodno dogodio u sjedištu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu. U istoj zgradi nalazi se i sjedište Visokog kaznenog suda na kojem Turudić još uvijek radi.

Pitali smo Tamaru Laptoš o tom sastanku – je li se dogodio, zašto je održan u tajnosti i o čemu su ona i Turudić razgovarali.

Je li susret doista prešućen?

Prema Nacionalu susret se dogodio prošlog četvrtka, 15. veljače oko 11 ujutro. Bio je to, piše tjednik, neslužbeni sastanak koji su oboje prešutjeli, a, po svemu sudeći, inicirala ga je Laptoš.

Nacional piše i kako bi umjesto prvog dojma, po kojem se može naslutiti da im Ivan Turudić kani opstruirati rad, njegova suradnja s uredom EPPO-a mogla biti bolja nego u vrijeme aktualne šefice DORH-a Zlate Hrvoj Šipek, koja je s Tamarom Laptoš bila u tihom sukobu, a rad EPPO-a otvoreno napadala.

Odgovor EPPO-a o sastanku

U odgovoru za N1 iz EPPO-a potvrđuju da se Laptoš sastala s Turudićem, no to se, tvrde, dogodilo na njegovu inicijativu. Inače, sastanak je uslijedio nakon što je Turudić nedavno u intervjuu za N1 izjavio kako “nije siguran da smo trebali osnovati to tijelo”.

“Obično ne komentiramo susrete što ih imaju naši europski tužitelji tijekom svoje misije. Gospođa Laptoš je prošli tjedan imala brojne sastanke s hrvatskim javnim dužnosnicima, te možemo potvrditi da se kratak kurtoazni susret s gospodinom Turudićem dogodio u EPPO-vom uredu u Zagrebu, na njegov prijedlog”, navode iz EPPO-a na upit N1.

