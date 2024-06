Benčić: Plenkoviću aktualac služi kao show off

Podijeli :

Koordinatorica i zastupnica Možemo Sandra Benčić gostovala je u emisiji Newsroom kod naše Nataše Božić gdje su razgovarale o stanju u gospodarstvu i perspektivama Petrokemije.

Na pitanje je li zadovoljna odgovorom premijera Andreja Plenkovića o Petrokemiji na aktualcu održanom u srijedu, rekla je “naravno da ne.”

“Vlada se odlučila na to da u valu dokapitalizacije neće ići na to da vrati kontrolni paket od 25+1 nego će u međuvlasničkom sporazumu lagano zagladiti stvar. Kako to završava? Taj film smo već gledali.”

“Ne možemo dozvoliti da ponovno još jedna strateška tvrtka bude potpuno van kontrole i van utjecaja i parlamenta i Vlade kada se radi o tako važnim resorima kao što su poljoprivreda i proizvodnja hrane.”

“Dogodit će se ono što se dogodilo INA-i”

“Više ne bi bilo kontrole Nadzornog odbora, već ćemo sada imati manje ljudi koji zastupaju Vladu, kao i Uprava, na nju se više neće moći utjecati. Ono što će nam se dogoditi je ono što se dogodilo u INA-i koju je HDZ fino predao MOL-u na upravljanje kroz korupcijsku aferu. Ja se moram zapitati je li to zaista nepostojanje volje da se zaštite nacionalni interesi ili je to bio samo šlamperaj” kazala je Benčić.

“Petrokemija, osim što je ključna za poljoprivredu, jedan je od najvećih potrošača plina u Hrvatskoj. To je užasno velik udio u ukupnoj plinskoj potrošnji.”

Benčić je izrazila sumnju da će Petrokemija zaista proizvoditi umjetno gnojivo koje je potrebno gospodarstvu: “Sad više nemamo polugu utjecaja. Takve stvari se ne prepuštaju slučajnosti, tržištu ili nečijem privatnom interesu.”

“Mi si ne možemo dozvoliti kao država koja ima jednu jedinu tvrtku koja proizvodi mineralna gnojiva da ju prepustimo na taj način nekom drugom. Time dovodimo i poljoprivrednu proizvodnju i cjelokupnu politiku hrane, koju Vlada niti nema, u opasnost.”

“Poljoprivredna proizvodnja ponovno je pala, za 6 posto u ovom kvartalu. Čak i da je Josip Dabro najveći stručnjak za poljoprivredu, ne može biti odgovoran za sve ono što su dvije Plenkovićeve Vlade radile u tom resoru. O tome bi premijer trebao nešto znati, rekla je Benčić.

Reakcije na aktualac

Spominjući aktualac, Benčić je komentirala neodgovaranje premijera na zastupnička pitanja i njegovu opasku da mu je “falilo spirita” u raspravi: “Njemu on ne služi da bi informirao parlament i javnost o politikama Vlade nego kao show off. Kad sam pitala pitanje o Petrokemiji, bitno nacionalno pitanje, nije spomenuo Petrokemiju niti s P.”

“Na moje pitanje o uvozu hrane koji radi višestruko brže nego izvoz, isto nije rekao – ništa”, rekla je.

Na pitanje osjećaju li pritisak HDZ-a na Zagreb, Benčić je odgovorila: “U svim gradovima gdje je HDZ na vlasti su itekako rasle cijene usluga. Karlovac – 37 posto gore. Oni se bore za svoje plaće. Jer povećanje plaća smanjenjem poreza na dohodak najviše rastu plaću onima kojima je u startu najveća”, rekla je zastupnica Možemo.

