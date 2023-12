Bivši državni odvjetnik: Kad je Račan bio premijer, na mene se radio žestoki pritisak

Podijeli :

Bivši glavni državnik odvjetnik Berislav Živković u N1 Dnevniku sa Sandrom Križanec osvrnuo se na potragu za nasljednikom Zlate Hrvoj Šipek, koja ne ide baš u najboljem smjeru.

Naime, prema informacijama kojima raspolaže N1, na konzultacijama u Vladi bilo je par vrhunskih pravnih stručnjaka, no navodno nitko od njih nije prihvatio biti izabran na dužnost glavnog državnog odvjetnika. Rok za prijavu je do sutra u ponoć, a Živković se nije odlučio kandidirati i ponovno obavljati ovako važnu funkciju.

“Nisam, nisam se kandidirao, niti sam imao namjeru. Nije to tako jednostavno, treba pripremiti nekakav program, što nije lako. Posebno za osobe koje nisu u sustavu pa ne mogu ocijeniti kakva je situacija u DORH-u. Ne mislim to kao nešto dramatično nego se radi o smještajnim problemima, načinu rješavanja predmeta i slično”, pojasnio je Živković pa malo detaljnije objasnio zašto se nije ni mislio kandidirati s obzirom da iskustvo svakako ima:

“Preostalo mi je još desetak mjeseci do pune mirovine. Mislim da više nisam u dobi kad se ovakav posao može raditi sa sto posto energije, ambicije i snage. Drugo, imam određene zdravstvene probleme koji nisu dramatični, ali bi zbog stresa mogli postati takvima.”

Stres je ono što dolazi s tim poslom i to nije tajna. No, osim te prepreke, postoji i ona političke prirode. Glavnog državnog odvjetnika bira saborska većina.

“Naglasak je na “državni”, ne na “glavni” i zato ga državne strukture moraju izabrati. Na kraju krajeva, državno odvjetništvo je ustavna kategorija i dužno je postupati po Ustavu i zakonu. Onog trenutka kad je ta osoba izabrana, mora se ponašati nepristrano, u smislu političkih tendencija i u skladu sa zakonom”, kazao je Živković.

Kod dosadašnje glavne državne odvjetnice pojavile su se sumnje u njenu nepristranost, kao i da se potpuno pridržavala Ustava i zakona.

“Kad sam bio glavni državni odvjetnik, bili smo u polupredsjedničkom sustavu. Mene je izabrao pokojni predsjednik Tuđman, a nisam se nikad nalazio s njim, niti kasnije kad se vlast promijenila, s premijerom Ivicom Račanom. Nisu mi radili probleme u samom radu, ali radili su medijski žestoki pritisak, kritizirali su i o tome postoje dokumenti. Počevši od premijera pa do ministra pravosuđa, o čemu postoje dokazi. Bilo je jako teško za raditi u tim uvjetima, ali utjecaja na sami predmet nije bilo”, otkrio je Živković pa komentirao ima li tog utjecaja danas:

“Državni odvjetnik mora kontaktirati s vlasti, ali ne o konkretnom predmetu ili akciji nego o uvjetima u kojima državni odvjetnici rade, eventualnim izmjenama zakona u DORH-u ili USKOK-u, a ne o konkretnim stvarima. To je bit neovisnosti.”

Često su zaposleni u DORH-u preslabo plaćeni, posebno u odnosu na odvjetnike s druge strane. A tu su i spomenuti pritisci. To ne djeluje motivirajuće.

“Nikad plaća neće biti ista kao primanja vrhunskih odvjetnika, to se ne može usporediti. Motiv ljudi koji uđu u taj sustav, postaju mu lojalni i bitno ih je, što su iskusniji, zadržati, jer to znači da imaju više utakmica u nogama, kvalitetniji su. Treba im dati adekvatan materijalni status. No, nije stvar u primanjima. Uvjeti rada, praćenji nekakvih tehnoloških mogućnosti rada DORH-a, auti za službene potrebe, smještaj u prostorijama koje su optimalne, a ne optimizirane kao dosad… Uvjeti u kojima se radi, to nije u redu. Te stvari mogu zadržati kvalitetne ljude, a tko želi otići zbog materijalnih razloga, otići će bez obzira”, zaključio je Berislav Živković.

