Predsjednik Gradskog vijeća Vukovara i bivši vukovarski gradonačelnik Željko Sabo u Dnevniku N1 komentirao je odluku da će ove godine Kolonu sjećanja predvoditi pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), kao i plakatom na kojem se ističe slovo "U".

“Sam plakat je djelo umjetnika koji je iskoristio u slova Grada Vukovara ugraditi i slogan koji je izglasan u odboru. Odbor je imao sjednicu, prihvatio plakat bez zločestih misli i primisli na ustaštvo. Nakon današnje tiskovne konferencije zamolio sam novinare da shvate da se poruka iz Vukovara ni na koji način ne dotiče Drugog svjetskog rata i tih događanja”, rekao je Željko Sabo i dodao:

“Gradsko vijeće o tome nije raspravljalo, ali nitko ne može zabraniti nekome doći u Vukovar. Gradonačelnik odgovara za svoje poruke, on ima svoje političke bitke koje sa sloganom nemaju nikakve veze kao ni s lošim primislima. HOS-ovci su se borili s nama, zašto to zatajiti, zašto zatajiti tu istinu? HOS je prestao postojati, ali ti dečki ništa loše u Vukovaru nisu činili. Ako to nekome smeta, to je njegov problem. Ne znam što je sporno i kod izjave gradonačelinika i kod plakata.”

Na pitanje mogu li HDZ-ovi članovi vijeća, koji se tek trebaju sastati, kako utjecati na odluku, Sabo je rekao:

“Vukovar godinama troši novce iz gradskog proračuna za obilježavanje dana sjećanja. Program nam traje 10 dana i to su velika sredstva. Gradonačelnik kao gradonačelnik, s obzirom na to kojoj političkoj opciji pripada, poslao je poruku na koju su se neki političari upecali. Ne može nitko Gradu Vukovaru zabraniti plakat jer nije ništa protuzakonito.”

Na pitanje može li ipak takav plakat dovesti opet do dvije kolone, Sabo oštro demantira: “Ne može niti je to cilj i želja, bit će sve u redu. Zakonskim se putem može utvrditi, i zakon je rekao što je dozvoljeno. HOS-ovci su bili u Vukovaru, to su bili ljudi u civilkama, nikakvi zločesti dečki.”

Na kraju je rekao da očekuje i premijera i predsjednika, te da bi nakon komemoracije volio sjesti, popiti kavu i vidjeti kad će Vukovar dobiti obilaznicu, odnosno kad će projekti za Vukovar krenuti.

