Bivši ministar zdravstva tvrdi da su tri datuma u igri za parlamentarne izbore: “To je smišljen plan”

Bivši ministar zdravstva Rajko Ostojić gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao aktualnosti u zdravstvu.

Ostojić se osvrnuo na koeficijente koji su izazvali niz nezadovoljstava. “Ima razloga za zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Super je da spremačicama digla plaća za 25 posto. Gospođa Ljuba koja čisti moju kliniku je to zaslužila. To je zadovoljstvo. nezadovoljstvo je sestrama, kod mene Blaženka i Lidija će imati plaće 6-7 posto, a prvostupnicama 9 posto , što je manje od inflacije i nedovoljno”, rekao je.

“Ako plaća liječnika specijalista bude 2.500 eura to pozdravljam, ali pitanje su dodaci i dežurstva. Nezdravstveno osoblje je prošlo loše, spremačice i bolničari super, ali sestre, pa i liječnici nedovoljno i zato su te pripreme za štrajk”, dodao je.

Hitnjaci protiv prijedloga vlade: “Jedan ekonomist ima veću plaću od kirurga samo zato jer je politički uhljebljen”

Napominje da je zabrinut za budućnost Hrvatske jer su djeca među najdebljima u Europi, a stanovništvo najstarije. “To je pitanje plaća. Po Eurostatu naše plaće daleko zaostaju za prosjekom EU-a. Kriza je u Njemačkoj i na Zapadu i dio građana će se vratiti, ali tražit će veću plaću”, tvrdi Ostojić.

“Ovo je dijeljenje novaca prije izbora, to je njihovo legitimno pravo. Uvjeren sam da će tih 850 milijuna eura narasti na milijardu. Neki sindikati su rekli – ako nam daju još mi ćemo pristati”, rekao je.

Smatra da će izbori biti na proljeće. “To odgovara više vladi. Oni ide na shemu sigurnosti, to su radili u krooni. Napravili su veliku anketu na 50.000 građana i izabrali ključnu riječ sigurnost i Plenković je to cijelo vrijeme ponavljao. I sada se to ponavlja, sigurnost jer dajemo novac, sigurnost jer imamo Rafale itd. To je smišljen plan, dobro organiziran. Ja tvrdim da će biti tri datuma – 29.04, 05.05. ili 12.05. i to je optimalno za njih”, dodao je.

“Sigurnost je sjajna riječ. sigurnost i povjerenje piše na policijskim autima, a vidimo da uhićuju policajce, znači očito nemamo povjerenja”, naveo je.

Što se Turudića tiče, kaže da je on sam rekao da nije član HDZ-a, ali da glasa za njih. “On je njihov dečko i mene je uvijek strah naših dečki jer je jedan takav operirao Ivicu zbog slijepog crijeva, a ovaj je umro”, tvrdi.

