Hitnjaci protiv prijedloga vlade: “Jedan ekonomist ima veću plaću od kirurga samo zato jer je politički uhljebljen”

Hrvatski sindikat hitne medicine izdao je priopćenje o novoj uredbi na koeficijente za djelatnike hitne službe.

U priopćenju, koje potpisuje predsjednik sindikata Danijel Šota, navode kako su razočarani u sustav i obećanja iz ministarstva.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“O novoj uredbi na koeficijente za djelatnike hitne službe imamo nažalost sada više i ne riječi ljutnje nego razočarenja u sustav i obećanja nadležnog ministarstva ali u velikoj mjeri i kolega iz sindikata koji su se hvalili kako su otimanjem članstva postali reprezentativni a sada odšutjeli tamo gdje su trebali biti glasni.

Mrsić: Za Uredbu o vrednovanju radnih mjesta treba dvije godine! Sa svih strana prijeti štrajk

Što je ovom uredbom loše? Gotovo sve. Od onoga da koliko god povećanje neto plaće bilo ono ne prati inflaciju i sve ono što je oduzeto ili nepriznato ranije. Jedno je ipak jako vidljivo, a neću pretjerati ako kažem da je gadljivo – koliko su podigli koeficijent ravnateljima??!? Jedan socijalni radnik ili ekonomist ima gotovo dvostruko veću plaću od profesora doktora kirurga ili internista, samo zato jer je politički, iako nesposoban, uhljebljen na to mjesto?!? To su ti isti zbog kojih su bolnice, Zavodi ili Domovi zdravlja u teškim minusima ili tužbama??

Vozač hitne 1.6 a turistički vodič 1.7? Fotograf 1.55, a viši fotograf 1.77?? Ili mornar i vozač saniteta isti koeficijent?? Obrazloženje ministra zdravstva kako će liječnici s dežurstvima imati dvostruko više??? Pa tko te pita za dežurstva, zašto nisi objasnio da je to još jedno radno vrijeme gotovo?? Koliko će plaća djelatnicima hitne i saniteta narasti kad se ukine Covid dodatak, onima koji imaju jer ga pola države ne dobiva odlukom tih istih ravnatelja kojima se daje dvostruko veći koeficijent??? Što je s dodacima za teren, stres, psihofizički izuzetno naporan posao, rizik od ozljeda, stradanja, fizičkog napada, noćnog i smjenskog rada?

Ne, Hrvatski sindikat hitne medicine neće pristati na ovaj sramotni prijedlog, on vrijeđa dostojanstvo i poziv, on vrijeđa svu žrtvu jedne službe koja je na prvoj crti zdravstva. Hrvatski sindikat hitne medicine u skladu sa Zakonom sudjelovat će u štrajku do ostvarivanja svojih prava”, stoji u priopćenju.

