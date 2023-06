Blažeković o Vučiću: To je jedan autoritaran režim, po uzoru na Putinov

Podijeli :

Aktualnu političku situaciju u Studiu uživo N1 televizije analizirao je politički konzultant i komunikacijski stručnjak Saša Blažeković.

Komentirao je pobjedu hrvatske reprezentacije nad Nizozemskom. Smatra da to nije samo nogomet ili samo biznis već je to i indetitetsko pitanje.

“Hrvatska nogometna reprezentacija inače reprezentacije Hrvatske poput rukometne ili vaterpolske imaju to jedno kohezivno djelovanje na sve nas, na neki način su ljepilo samog društva. Svi smo mi dio toga, oni igraju, osvajaju medalje, ali svi smo mi dio toga i to je ono što Zlatko Dalić često ponavlja “svi smo mi tu zajedno, mi smo tu da okupljamo”. I to je ono što je važna stvar za jednu naciju, za jednu državu da postoje takve stvari koje nas stavljaju negdje gdje smo svi zajedno”, rekao je Blažeković.

Posjet Plenkovića i podrška hrvatskom narodu u Srbiji, pozitivna stvar

Govorio je o prvoj službenoj posjeti Andreja Plenkovića Srbiji. Plenković, podsjetimo, odlazi u Suboticu na poziv hrvatske manjine u Srbiji.

Blažeković kaže kako sa Srbijim imamo jako puno otvorenih pitanja i da upravo zato moramo držati konverzaciju otvorenom.

“Koliko sam shvatio Plenković odlazi na poziv Hrvatskog nacionalnog vijeća i Jasne Vojnić na otvaranje Hrvatske kuće i to je podrška koja je i ustavna obveza ljudi koje smo izabrali da vode Hrvatsku da vode računa o našim sunarodnjacima koji žive izvan Hrvatske i to je uredu. Isto tako, Srbija je u jednoj senzitivnoj situaciji s obzirom na globalnu situaciju, i u Srbiji postoji taj jedan dualizam, gdje s jedne strane Vučićev režim potiče cijeli niz godina i retoriku i proputinovski sentiment cijeli niz godina, dok s druge strane novac za nekakav progres i prosperitet dolazi od Europske unije i nama je u interesu, da imamo stabilno i prosperitetno susjedstvo koje ima neku perspektivu” objašnjava Blažeković i naglašava da je posjet Plenkovića u tom smislu i podrška hrvatskom narodu u Srbiji, pozitivna stvar.

Smatra kako su kritike na Plenkovićev posjet Srbiji tipično političko pakiranje i postavljanje nekakve agende i narativa.

“Plenković tamo ide na poziv Jasne Vojnić i Hrvatskog nacionalnog vijeća. Činjenica je da je to Vojvodina i Srbija, a ne mislim da on ne ide tamo nikome na koljena”, kaže Blažeković i dodaje da se otvorena pitanja, a pogotovo pitanja nestalih, ne mogu riješiti bez razgovora.

“S druge strane mislim da je pozitivno da se pojavi tamo i pokaže i mi smo tu, postojimo, imamo svoj interes”, kaže Blažeković i naglašava kako Hrvati nemaju zagarantirane predstavnike u Skupštini Srbije.

Komentirao je nedostatak snažnog lidera koji bi se mogao suprostaviti Vučiću.

Kaže kako je činjenica da Vučićev režim kontrolora veliku količinu medija, tokove novca. “To je jedan autoritaran režim, po uzoru na Putinov, prilagođen našoj situaciji pa čak i s ovom pričom o srpskom svetu. Nijedan diktator, ne zna kad će se to dogoditi, ali da postoje signali da postoje određene pukotine u tom režimu koji čvrsto drži u uzde, gdje postoje režimske televizije gdje svako jutro šalju njegove proponete i propagandiste koji pričaju o tim fenomenalnim djelima koje čine i zašto su tu gdje jesu i kako napreduju, a Vučić nacionalizam koristi kao temeljnu ideologiju u kojem su često krivi Hrvati”, kaže Blažeković i podsjeća kako je to svijet u kojem živi hrvatska nacionalna manjina u Srbiji.

Podsjetio je da se Hrvate stimulira da postanu Bunjevci i Šokci i da im se umanjuje postojanje i identitet Hrvata u Vojvodini.

“Do izbora imamo još godinu dana”

Komentirao je superizbornu 2024. godinu.

Blažeković kaže da do izbora imamo još godinu dana i da se u tom vremenu može još puno toga dogoditi.

Smatra da teza koja se provlači da HDZ nema koalicijski potencijal ne drži vodu. “Međutim svima koji imaju mogućnost osvojiti vlast, koalcijski potencijal eksponencijalno raste”, smatra Blažeković i podsjeća na to da je desnica ublažila svoju retoriku prema HDZ-u.

“Istovremeno Plenkovićeva politika je takva da drži vrata prema sredini političkog spektra otvorenim”, podsjeća politički konzultant i objašnjava da će se lako naći partneri kad se prebroje glasovi i kad se vidi kakav je raspored snaga te da će onda biti posve druga priča.

“Agenda koja se svodi na ‘sve samo ne HDZ’ je već pomalo potrošena. Ok, tko je na toj strani je na toj strani, ali mora postojati ovaj drugi dio da se ponudi plauzibilna alternativa”, kaže Blažeković.

Na pitanje vidi li snagu koja bi na sljedećim izborima mogla promjeniti karte.

“Ova agenda koju pokušava nametnutni splitski gradonačelnik, sve samo ne HDZ, da bi uspjela, mora se dogoditi nešto radikalno loše. Toga trenutno nema”, kaže Blažeković.

Rekao je da SDP ima problem objasniti ljudima što predstavljaju. Smatra da koncept ljevice od prije 50 godina ne funkcionira.

Kaže kako se iz HDZ-a produciraju afere, ali dok god nemate direktno umočenog premijera on se može odmaknuti i reći to su pojedinci koji su nešto loše napravili. “Ako se dogodio sudar postoji vozač”, kaže Blažeković.

