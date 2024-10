Bogdanić: Assangeov govor je povijesni događaj, prvorazredan, treba ga opet pokazati našim ljudima

Podijeli :

N1

Osnivač WikiLeaksa Julian Assange danas se, prvi put otkako je izašao iz britanskog zatvora, pojavio u javnosti i govorio pred Odborom za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) u Strasbourgu. Assangeovo obraćanje komentirao je s Tihomirom Ladišićem u Novom danu aktivisti i humanist Vladimir Bogdanić.

Assange je VE-u poručio kako je sloboda govora na mračnom raskrižju i kako interes manjine ne bi smio ušutkati glasove većine, a ni onih koji se usude progovoriti.

Bogdanić kaže kako je impresioniran činjenicom da Assangeov govor slušao upravo u televizijskom studiju. Prisjetio se trenutaka Assangeovog uhićenja. “Tada nije bilo lako reći kako će to izgledati za toliko godina. S druge strane, pokušavam memorirati koji su to ljudi od onda do danas bili angažirani, nedvosmisleni, pružali podršku… Ovo može biti satisfakcija mnogima”, kaže.

Važno obraćanje Juliana Assangea: Sloboda govora je na mračnom raskrižju

WikiLeaks je 2010. objavio dokumente zbog koji je Assange prošao kalvariju pred očima svijeta. Boganić kaže da se sjeća entuzijazma kad je pao Berlinski zid te da može biti jako zabrinut zbog situacije danas.

“Pravih, vrhunskih, ljudi ima premalo. Njihova je uloga ogromna. Govorimo o novinarima, urednicima… Imam jedan kritički odnos prema hrvatskom medijskom pejzažu. Pod dojmom ovoga što smo čuli, imam potrebu, htio bih da se ovo ponovi i da se ponavlja. Ne samo studentima, nego javnosti. Mi smo kao pojedinci bačeni u more informacija. I pojedincu i ljudima koji se time intenzivnije bave teško razumjeti”, govori.

Assange je pred VE-om iznio teške optužbe na račun SAD-a, ali upozorio je i na zločine koje čini Rusija.

“Moram to reći. Mi često spominjemo fašizam i antifašizam. Ako danas u Europi postoji zemlja u kojoj postoje klasični obrasci fašizma… Koliko ljudi kod nas zna za Olega Orlova? Mi živimo u Hrvatskoj, u našem neposrednom susjedstvu je Crna Gora, to nas se tiče još direktnije. Koliko ljudi prati sudbine novinara koji su sa scene eliminirani na dramatičan način? Ona scena kad Porfirije dolazi u pratnji agenata da direktno intervenira u izbore… Namjerno spominjem Crnu Goru jer je to pored nas. A što se Ukrajine tiče… Kod nas se često kaže rat u Ukrajini ili sukob Ukrajine i Rusije. Nije. To je brutalna agresija jedne sile na narod koji se smatra bratskim…

Ukratko, ovo je bio povijesni događaj, prvorazredan. Zapamtit ćemo ga, trebalo bi ga naših ljudima pokazati opet, možda mladim ljudima koji se školuju za ovaj posao. Ili imaju talenta. On je rekao da mnogi ne bi izdržali ono što je on izdržao”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.