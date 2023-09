Božinović o ubojstvu u Osijeku: “Nije bilo policijskog zataškavanja”

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak da u slučaju ubojstva u Osijeku gdje je policajac ubio djevojku službenim pištoljem nije bilo policijskog zataškavanja, poručivši da će se radom policije i županijskog državnog odvjetništva doći do prave istine.

“U ovom trenutku prema svemu onome što je meni dostupno sama činjenica da policija nije prihvatila ono što je dojavio osumnjičenik već je u svojim izvidima došla do drugih kvalifikacija, tj. odbacila je tezu o samoubojstvu govori o tome da tu nije moglo biti zataškavanja”, rekao je Banožić novinarima nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a upitan je li u slučaju ubojstva mlade studentice u Osijeku bilo policijskog zataškavanja.

Izrazivši sućut obitelji, istaknuo je da je kao i u svakom kriminalističkom istraživanju, najvažnije doći do istine. Smatra kako će se radom policije i županijskog državnog odvjetništva doći do prave istine.

SDP traži odgovornost zbog neprofesionalnog postupanja u istrazi nedavnog ubojstva u Osijeku Grmoja: Ministar i šef policije podržavaju zataškavanje oko ubojstva u Osijeku Sarnavka o mučnoj snimci zlostavljanja: “Nisam ju mogla do kraja odslušati…”

Ministar unutarnjih poslova podsjetio je da je policija postupala prema dojavi da se radi o samoubojstvu, vrlo brzo je izašla na teren i počeo je očevid zajedno sa zamjenicom županijske državne odvjetnice. Naveo je da je policija nije povjerovala u tezu o samoubojstvu.

“Ne da policija nije ništa zataškavala već nije vjerovala onome što je iskazivao njihov kolega iz policijske uprave. U pet sati ujutro on je već bio uhićen”, kazao je.

Istaknuo je i da je policija do podnošenja kaznene prijave došla do zaključka da se radi o dovođenju u opasnost sa smrtnom posljedicom tj. kaznenom djelu za koje je zapriječena kazna do osam godina zatvora, a državno odvjetništvo je to prekvalificiralo u ubojstvo, za što je zapriječena kazna do deset godina zatvora.

Poručio je da nisu prestale radnje vezane uz istragu tog kaznenog djela, pojasnivši kako nije rijetka pojava da se dođe do prekvalifikacije kaznenog djela.

Upitan treba li u osječku policiju poslati internu kontrolu upito je: “S kojom argumentacijom? Smatra i da je državno odvjetništvo svoju kvalifikaciju djela donijelo na temelju činjenica koje je prikupila policija.

Osječko Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv 27-godišnjeg policajca, kojeg se tereti da je 20. rujna, ispaljivanjem metka iz službenog pištolja u Osijeku usmrtio 21-godišnju Mihaelu Berak.

Božinović je upitan o situaciji s migrantima i pucnjavi na graničnom području s teritorijem BiH, odgovorio da je hrvatskoj policiji ta istraga otežana samom činjenicom da se sve događalo na teritoriju druge države i da se dovode u sumnju osobe koje su tada bile na području BiH.

Naveo je i da od policije BiH nisu dobili nove činjenice koje bi im pomogle u rasvjetljavanju toga što se dogodilo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO | Pokazao što u Njemačkoj košta 70 eura. Hrvati uzvratili: “Prepolovi to i dobrodošao u Hrvatsku” U susjedstvu se pojavio kašalj za koji nema lijeka, pulmolozi otkrivaju o čemu se radi