Branko Bačić o obnovi od potresa: “Pokazali smo da samo sposobni potrošiti EU sredstva”

Branko Bačić, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, gostovao je u Novom danu gdje je govorio o mjerama Vlade, ali o o obnovi nakon potresa 2020. i 2021. godine.

Bačić je komentirao i inflaciju. “Stopa inflacije je najniža od ruske agresije na Ukrajinu i uvjereni smo da je taj “eksces” rasta u kolovozu bio vezan za turističku sezonu i ogromnu potražnju. Vrh te stope je iza nas, a svoj utjecaj je imao i najnoviji paket mjera koji je utjecao na smanjenje cijena. Apelirali smo na trgovce jer smatramo da nema argumenata za rast cijena”, rekao je.

“Pratim sve što oporba govori, već osam godina, i sjećam se govora u svim kriznim trenutcima, a itekako ih je bilo. Sjećam se prve krize stečajem Agrokora kada su zloslutno predviđali 400.000 nezaposlenih, a mi smo s lex Agrokorom nastavili raditi i kriza se praktički nije nije osjetila. I u covid krizi je bilo govora o 400.000 nezaposlenih, u početku je bio konsenzus za sa svim mjerama, a kasnije su išli na Ustavni sud. Nakon svih tih kriza mi smo u trenutku da Hrvatska ima odnos zaposlenih i nezaposlenih bolji nego 2016., usprkos takvoj oporbi. To govori o snazi Hrvatske”, dodao je.

“Da, naša je inflacija nešto veća od drugih država EU-a, ali imaju puno niži rast i neke su skliznule u recesiju”, upozorio je Bačić.

“Promatrajući noć s glavnom državnom odvjetnicom, stekao sam dojam da bi oporba i uhitila i tužila i sudila, da im je jedina želja doći na vlast kako bi se obračunavali s onima koji misle drugačije. dugo sam u politici da znam, da ovakav odnos gdje vlast na nikakva način ne utječe na DORH, nikada nije postojao ranije”, tvrdi.

Potencijalni datum izbora nije htio otkriti. “Znamo kada su europski izbori i znamo da smo u predizbornoj godini”, naveo je.

“I Ursula von der Leyen je rekla da je Hrvatska uspješna priča. Naše članstvo u EU-u nije samo da bi tamo bili nego da bi rješavali vitalne nacionalne probleme. Rezultati se vide na svakom koraku, Pelješki most, Učka, spajanje Baranje, dovršetak ceste do Dubrovnika. brojne transverzale diljem Slavonije itd. To su svi projekti koje možemo završiti jer smo članica EU-a. Kada je premijer Plenković rekao da smo među 15 najrazvijenijih je htio reći da smo među zemljama koja je članica EU-a, NATO-a , Schengena i eurozone, a gdje smo bili prije 30 godina”, rekao je.

Obnova od potresa

“Pred nama je milijardu i pol eura ulaganja u škole i vrtiće, nama je to članstvo u EU-u omogućilo. Kao o obnovu zgrada nakon zagrebačkog potresa”, napomenuo je.

Istaknuo je da je zadovoljan kako ide obnova jer je objedinio sve pod jedan krov. “Tu više nema odstupanja ili opstrukcije, a da ja to ne znam. Realizirali smo 3 milijarde eura, ali smo i 45 posto iznad toga potrošili više što govori da smo sposobni i kapacitirani ta sredstva potrošiti. Ne samo obnovom i vraćanjem zgrada u prvobitno stanje nego kompletnom obnovom i te smo zgrade digli na puno višu kategoriju otpornosti”, rekao je.

“Iselit ćemo naše ljude iz kontejnera i sagradili smo nove zgrade za te ljude. Trebalo je ta sredstva brzo iskoristiti, to je bila velika građevinska inicijativa i građevinari se nisu mogli posvetiti privatnoj imovini. Sada polako sve više se otvara mogućnost da oni sudjeluju u obnovi privatnih zgrada i kuća. Sada je 1069 gradilišta u javnoj nabavi”, dodao je.

“Jasno je da to stvara prometne probleme u Zagrebu, ali to ne je neizbježno”, naveo je i dodao da se po pitanju obnove redovito čuje i nalazi sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. “To je nadstranačko pitanje i mi doista smo obnovili 26 fakulteta, 18 bolnica, 156 škola i druge objekte”, istaknuo je Bačić.

Tvrdi kako je svjestan da upravljanje državnom imovinom treba dovesti na veću razinu i da će novi zakon omogućiti decentralizaciju i da će upravljanje imovinom prepustiti županijama i velikim gradovima.

