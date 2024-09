Bulić o problemima s brodovima Jadrolinije: Treba preispitati sustav, simptomatično je da se ponavlja

Podijeli :

N1

Nediljko Bulić iz Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske te član NO Jadrolinije, gostovao je u emisiji Studio Uživo kod Nataše Božić gdje su razgovarali o trećem incidentu zbog tehničke neispravnosti brodova Jadrolinijine flote u manje od mjesec dana.

“Našim morem plove brodovi upitne ispravnosti”, poručio je predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak tražeći da se provjeri flota kao i način upravljanja kompanijom, Jadrolinijom.

Nediljko Bulić rekao je da se ne slaže s porukom predsjednika i da u prepucavanja ne želi ulaziti i da su brodovi Jadrolinije – sigurni:

“Svi smo svjesni da problemi postoje. Postoje tehnički inspektori kao i tehnički direktor koji su zaduženi za brodove i koji kažu da je u slučaju Mljeta došlo do puknuća čelik-čela i da oni imaju svoje ateste”, objasnio je Bulić:

“Što se tiče puknuća ne znam što bih rekao, u tijeku je istraga. Čuo sam da i nije dugo prošlo vremena od kad je promijenjeno. Mogu reći da je to pitanje za našu tehničku službu.”

Puknuće čelik-čele treći je incident u Jadrolinijinoj floti u manje od mjesec dana.

Osjećaju li se putnici sigurno?

“Ne možemo ovo usporediti s tragedijom na Lastovu, puknuća čelik čele su nešto na što su posade navikle”, govori Bulić.

“U zadnje vrijeme se to nešto zaredalo i nije dobro. Kao da je netko “nabaca”, nisu stvari normalne. Vidjeli ste i da je “Četiri zvonika” (trajekt brodogradilišta Dalmont) imao istu situaciju, ne znam kako se na ovo može utjecati osim češćim tehničkim pregledima”, govori predsjednik Sindikata.

Održavanje brodova?

Na pitanje štedi li se na održavanju brodova, Bulić ističe da je kao član nadzornog odbora Jadrolinije upozoravan na visoke, a ne niske troškove: “Svake godine su iznosi održavanja 15 do 20 posto veći. To nije problem. Kao član nadzornog odbora ne znam kako dolazimo do cijena održavanja. Odljev stručnjaka je prouzročio to da se moramo “krpati””, govori Bulić ističući da nije problem u sredstvima.

“Brodovi nisu nesigurni, mogu jedino biti skupi za održavanje. Imate američke bombardere koji su stari preko 100 godina…”, ističe i inzistira da sa servisom Jadrolinije flote nema problema:

“Na Hrvatu sam radio kao vođa palube i znam da se redovno servisiraju. Jedino što preostaje je interna istraga i atest čelik-čela, mislim da je to u rukama naše posude. Je li došlo do poroze ili nečega, ne znam, u tome nisam stručnjak.

Pitanje odgovornosti

“Treba preispitati sustav, simptomatično je da se ponavlja. I ranije smo prozivali tehničkog direktora i smatramo da trebaju javnosti ponuditi odgovore na ova pitanja”, govori.

Na pitanje na kome je odgovornost Bulić je kazao da je uvijek odgovornost društva koje vodi poduzeće: “U državnu tvrtku treba ulagati novce. Od strane Vlade i vlasnika trebaju veća ulaganja. Nekako smo mi uvijek po strani. Smatramo da bi Ministarstvo trebalo osigurati puno veća sredstva koja će moći omogućiti nabavu novih brodova i povećanja plaća radnika Jadrolinije”, zaključuje Nediljko Bulić.

