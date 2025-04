Divljaju cijene smještaja zbog Thompsona: “Apartmani koji su inače 50, sada su 350 eura”

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Rasprodane su sve ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, a na koncertu će 5. srpnja biti više od pola milijuna ljudi. Kada je krenula prodaja ulaznica već se naveliko počelo raspravljati o smještaju obožavatelja koji će doći na koncert iz drugih dijelova Hrvatske.

Na oglasima se već u samom startu, kada je Thompson postavio svjetski rekord po broju prodanih karata dogodio veliki preokret. Na Redditu se pak povela rasprava o uvijek aktualnoj temi, a to su visoke cijene apartmana ljeti u Dalmaciji. Jedan korisnik postavio je škakljivi status: “Zagrepčani se žale na cijene na moru, a za Thompsonov koncert dižu smještaj 400%”, što je izazvalo brojne komentare.

“Znači, svake godine ista priča – Zagrepčanin kuka fest kako ih Dalmatinci „deru“ za apartmane ljeti. Svaki put kad dođe sezona, krene moraliziranje: ‘Ovo je lopovluk, kako možete naplatiti 150€ noćenje, pa nije ovo Dubai?!“ ili ‘Bože sačuvaj, 4€ kava u Splitu, ja ovo ne mogu!’. A što sad imamo? Thompson proda koncert u Zagrebu, ljudi dolaze iz cijele Hrvatske (i šire), i gle čuda – smještaj skoči 600%. Apartmani koji su inače 50€, sad su 350€. Booking apartmani i hoteli puni, sve se rasprodao, a oni što su do jučer pljuvali „pohlepu dalmatinskih iznajmljivača“ sad uredno trljaju ruke. Najbolji argument koji čujem? „To je biznis, ponuda i potražnja“. Aha, kad vi dižete cijene, to je biznis, ali kad Dalmatinci to rade ljeti, to je deranje i nepravda? Ne može i jare i pare, ekipa. Uglavnom, ako iduće ljeto opet krenu kuknjave o „lopovima na moru“, samo ih podsjetite na ovaj cirkus. Jer ispada da svi vole zaraditi, samo nekad zaborave da i drugi vole isto”, napisao je korisnik, prenosi Večernji list.

“Nas bokce koji nismo ni s mora ni iz Zagreba derete i jedni i drugi, svi ste isti”, ‘Da se razumijemo, to je ljudski, svi žele zaraditi. Problem su smiješno niske cijene poreza”, “A stanovi koji se iznajmljuju u Zagrebu u vlasništvu su Dalmatinaca koji su ih zaradili iznajmljivanjem apartmana na moru”, “Ako može Splićo podići za Ultru 500 eura noć, mogu i ja”, Kako da ja odem na more, ako ne dignem cijenu za smještaj 400% ? Kako? Recite vi meni”, “Jedno je dok se dignu cijene na dva dana, drugo je dok se 4 mjeseca drže cijene, ne omogućuju ljudima da dugoročno iznajme pa žive s roditeljima i bakama a neki i prabakama, plus još ima barem 20% najma na crno na koje se ne plati porez”, “Pa vi u Dalmaciji derete tijekom cijelog ljeta, a u Zagrebu uopće nije tolika gužva ljeti i normalno da ako ima koncert koji je jedan od najvećih u svijetu da će to iskoristiti. Kako bude stanje na Ultri u Splitu? Sigurno se ne mijenja cijena….”, samo su neki od komentara. Neki su bili i prilično oštri.

