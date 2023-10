Burna rasprava u Saboru o migrantima: “I neki su Hrvati teroristi, znači li da nijedan ne može u Švedsku?”

Privremena suspenzija Schengena danas je i u Saboru bila top tema. Pogotovo nakon odluke Odbora za Ustav koji je jutros odlučio da izvješće o ilegalnim migracijama ne ide na plenarnu raspravu. Predsjednik Sabora kasnije je poručio da se o tome može raspravljati, samo po drugačijoj proceduri. Ali duh iz boce već je bio pušten...

Petak je obično samo dan za glasovanje, ali današnji nije prošao bez dodatne drame. Oporba prosvjeduje jer je Odbor za Ustav odbio izvješće o migracijama, o kojem je raspravljao resorni odbor za unutarnju politiku, staviti na dnevni red ove sjednice Sabora.

“Pao je Schengen zahvaljujući Plenkoviću i Božinoviću, a zahvaljujući Jandrokoviću javnost neće moći vidjeti raspravu, ne dopuštaju raspravu!”, grmio je Nikola Grmoja iz Mosta.

Iako misle drugačije od Mosta, raspravu o migracijama traži cijela oporba. “Mi smo svjesni da će se u toj raspravi u žaru političke borbe vjerojatno iznositi i ksenofobni stavovi. Ali demokracija je, neka se izriču poslovničke opomene i neka javnost vidi stavove”, rekao je SDP-ov Arsen Bauk.

I nije trebalo dugo čekati. Doslovce nekoliko minuta kasnije okupili su se na glasovanju i krenula je nova runda napada. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sada kaže da se o izvješću može raspravljati, samo po drugoj proceduri..

“Ponovit ću još jednom, da svima bude jasno, smatramo da je to pitanje od javnog interesa, to treba raspraviti, kolega Grmoja nemojte vikati pa ne mogu staviti nešto što nije u skladu s poslovnikom”, govorio je Jandroković.

Možda su se vladajući i predomislili oko ovog izvješća, ali više nije bilo nazad. Napao je Mostov Miro Bulj.

Bulj: Ti su migranti teroristi

Peović: On je upravo sve migrante nazvao teroristima, to je čisti govor mržnje zaustavite to

Raspudić: Nisu svi migranti teroristi, ali su svi teroristi bili migranti

Kekin: Niste u stanju razmišljati od ksenofobije

Peović; I neki su Hrvati teroristi, znači li da nijedan ne može u Švedsku?